Minaccia l’ex moglie con un coltello: arrestato un 42enne. Decisivo l’allarme lanciato dalla figlia

ORTELLE (Lecce) – Pochi minuti possono fare la differenza tra la salvezza e la tragedia. È quanto emerso a Vignacastrisi, frazione del comune di Ortelle, dove il tempestivo intervento dei Carabinieri ha sventato un potenziale dramma familiare, portando all’arresto in flagranza di un uomo di 42 anni.

L’episodio si inserisce nella complessa attività di contrasto alla violenza domestica e di genere che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce affronta quotidianamente: un lavoro spesso silenzioso ma costante, fatto di prevenzione, vigilanza e interventi d’urgenza a tutela delle vittime.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 42enne, originario di Cerfignano e già noto alle forze dell’ordine, si è diretto verso la casa dell’ex moglie con atteggiamento fortemente minaccioso, dopo che la donna si era rifiutata di ospitarlo.

Insieme all’uomo vi era anche la figlia diciassettenne. La ragazza, intuendo la gravità della situazione e temendo il peggio, ha mantenuto la lucidità necessaria per telefonare alla madre, avvisandola del pericolo imminente. Ricevuta la segnalazione della figlia, la donna ha immediatamente composto il Numero Unico di Emergenza 112.

La Centrale Operativa ha inviato sul posto le pattuglie delle Stazioni di Nociglia e Poggiardo. I militari sono riusciti a raggiungere l’abitazione della donna pochi istanti prima del 42enne.

L’uomo è arrivato a bordo del proprio scooter e, incurante della presenza delle forze dell’ordine, ha continuato a inveire contro l’ex coniuge, pronunciando frasi pesanti come: “Apri gli occhi che non finisce bene” e “Stasera vengo a trovarti sul posto di lavoro”.

I Carabinieri hanno quindi bloccato il soggetto e perquisito il mezzo. Nel vano portaoggetti dello scooter è stato rinvenuto e sequestrato un coltello con una lama di circa 20 centimetri.

L’arresto e i precedenti

Al termine delle formalità di rito, il 42enne è stato arrestato con l’accusa di minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Lecce, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

La vicenda non rappresenta un fulmine a ciel sereno. Il contesto familiare era infatti già monitorato: dal 2024, a seguito di passate conflittualità già segnalate all’Autorità Giudiziaria, presso l’abitazione e il posto di lavoro della donna era attiva una misura di vigilanza generica radiocollegata.

Il Comando dei Carabinieri coglie l’occasione per ribadire quanto sia fondamentale la collaborazione tra cittadini e istituzioni. Segnalare tempestivamente ogni segnale di rischio o comportamento aggressivo permette un’attivazione rapida dei protocolli di protezione, riducendo drasticamente il rischio di conseguenze irreparabili.

L’invito dell’Arma resta fermo: per qualsiasi situazione di pericolo o difficoltà, rivolgersi senza esitazione al 112 o alla Stazione dei Carabinieri più vicina.