“Non lasciarmi mai”, l’ultimo singolo di Accasaccio insieme a Cesko degli Après La Classe

SALENTO – L’ultimo singolo degli Accasaccio insieme a Cesko degli Après La Classe sta godendo di un gran successo: si intitola “Non lasciarmi mai” e ci ricorda che a volte nella vita, nonostante gli errori commessi, è importante lottare per ritrovare l’amore perduto, un’amicizia o una propria passione sbiadita col tempo. Perdersi, per ritrovarsi. Abbiamo intervistato il frontman degli Accasaccio, Gianmarco Monteforte (musicista a tutto tondo, che in passato ha anche partecipato al programma televisivo “X Factor”), che ci ha dato la sua chiave di lettura sulla crisi che anche la musica sta inevitabilmente affrontando a causa della pandemia del coronavirus.

Nell’ultimo singolo reggae-pop la band salentina composta da Gianmarco Monteforte (voce e ukulele), Emilio Maggiulli (chitarre, voce e produzioni), Davide Corsano (tastiere e sintetizzatori), Peppe Giannuzzi (violino), Diego Martino (batteria) e Davide Codazzo (basso) è affiancata dalla voce di Cesko, leader degli Après La Classe. Il brano, registrato e pre-prodotto da Emilio Maggiulli al Five5tudio di Muro Leccese e finalizzato da Luca Tarantino, anticipa le sonorità alternative pop del prossimo Ep della band e racconta la fatalità della vita che crea incontri inaspettati con l’amore. Nascono per caso, infatti, quei rapporti con cui si tessono le fitte trame di un sentimento amoroso che forse, in altri luoghi e in altre occasioni, non sarebbe mai nato.

Nel video, ideato e diretto da Gianni Notaro e Pasquale Lazzari, con l’immagine curata da Valentina Sergi e dalla make up artist Ariel Akarui, una storia d’amore danza grazie alla coreografia ideata e interpretata da Serena Pellegrino e Mattia Politi. La musica e le immagini sembrano accompagnare il percorso emotivo che ogni coppia affronta, fatto di alti e bassi, di felicità e incomprensioni. Nessun litigio però riesce ad arginare il senso puro di quell’Amore Vero, così forte e incomprensibile da non piegarsi davanti a niente e nessuno.

Qual è il messaggio che racchiude “Non lasciarmi mai”?

«“Non lasciarmi mai” è una canzone che parla prettamente d’amore: di un amore finito e del ritorno. Infatti la donna protagonista del video nella sua giornata rivede costantemente i momenti passati con lui ed ecco che ad un tratto, da lontano, si vede arrivare proprio l’amore perduto, che appunto viene ritrovato e quindi questo è un messaggio d’amore in cui si invita a continuare a lottare per la persona che si ama, anche se a volte si può andare fuori strada. In fin dei conti, ciò che conta è ritrovarsi. Ritrovare sé stessi per ritrovare il fuoco interiore. Non è affatto facile trovare la giusta lucidità per mantenere la rotta. Ma è ancora più complicato ritrovare la forza per riprendere in mano la bussola e raggiungere la meta. In un mondo di consuetudini, tremendamente ricco di luoghi comuni, basta un attimo per rivedersi in un ricordo e rivivere istanti da brividi. Davanti alle difficoltà, nei momenti di sconforto, è ritrovare il proprio spirito che fa la differenza. Amare sempre, guardarsi negli occhi dell’altro per tornare ad innamorarsi, come fosse la prima volta».

Di che cosa bisogno la musica in questo momento per ripartire?

«Io non so precisamente di cosa abbia bisogno la musica in questo momento ma sono sicuro che le persone hanno bisogno di musica e noi artisti abbiamo bisogno di fare musica. Tutti abbiamo bisogno della musica, di quel velo di positività emotiva, perchè la musica fa questo: salva l’anima e salva la vita. Quindi abbiamo bisogno proprio di questo: di ripartire».

Un aspetto positivo di questo periodo è che col distanziamento sociale abbiamo sperimentato ancor più i vantaggi del digitale: oggi i concerti possono arrivare davvero a tutto il mondo. Siamo di fronte a un nuovo modo di ascoltare. Sei d’accordo?

«Sì, è vero: la pandemia ha accelerato il processo di digitalizzazione e in questo modo le persone che sono a distanza si sentono più unite e il sentirsi quotidianamente con i propri cari è qualcosa di necessario, ma per quanto riguarda la musica io sono contrario a questa rivoluzione, perché credo nella presenza “in loco” dei fan e nella grinta che viene dimostrata sul palco e dagli spettatori: per me la musica è fatta di “live”».

Che cosa fai quando ti viene voglia di esibirti?

«Purtroppo non posso far altro che cantare da solo, ma in casa è una sofferenza: non c’è una soluzione, non c’è nessuno che ti ascolta e nessuno che ti dá la carica. Noi come band siamo pronti ad esibirci da un anno.»

Ti vaccinerai?

«Assolutamente sì e al più presto, spero, perché credo nella scienza e credo che questo sia l’unico modo per combattere il virus: dovrebbe essere un dovere morale per tutti».

LA BAND

Il progetto “Accasaccio” prende forma nel maggio 2016 grazie a una forte alchimia nata durante una jam-session. In breve tempo parte l’attività live della band nelle realtà musicali di tutto il Salento e, poco dopo, in Italia. Gli Accasaccio maturano la loro esperienza all’interno di locali, discoteche, live club, feste private, concerti all’aperto fino a partecipare a festival regionali e nazionali. Nel 2018 si esibiscono in oltre 200 concerti in tutta Italia. Fra le tappe più importanti “Music Festival Folk”, “San Martino Salentino”, “Imola in Musica” nelle città di Parma, Bologna, Frosinone, Barletta e Imola. Nel luglio 2018 pubblicano il loro primo singolo “Un Calice al cielo”, seguito nel aprile 2019 dal secondo singolo “Promotrice d’armonia”. Nell’estate dello stesso anno approdano alle selezioni di XFactor. Nel 2020 pubblicano “Inizio di futuro”, un brano di denuncia e speranza scritto, composto e registrato in piena pandemia da Coronavirus. Attualmente sono al lavoro sui nuovi brani, sperimentando sonorità moderne ed elettroniche che anticipano il loro primo Ep.