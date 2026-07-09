Controllava la vita della compagna e i social, poi le botte e il ricovero: 41enne condannato a oltre 3 anni

SALENTO – Controllava in modo ossessivo la vita della compagna; monitorava costantemente il cellulare e i social della donna perché convinto di essere tradito; la picchiava sistematicamente mandandola anche in ospedale. L’ennesima storia di violenza di genere si chiude con una condanna inflitta dal giudice monocratico del tribunale di Lecce, Marco Mauro Marangio, a 3 anni e 3 mesi per maltrattamenti e lesioni personali, reati entrambi aggravati.

L’imputato, un 41enne di Manduria (comune in provincia di Taranto), si trova in carcere da novembre dopo l’ultimo episodio sfociato in un’aggressione. Quel giorno, mentre si trovava ai domiciliari per un’altra causa, si sarebbe scagliato contro la compagna: pugni al volto e sul corpo. Poi avrebbe tentato di strangolarla afferrandola per il collo. Solo dopo le urla della donna, avrebbe lasciato la prese. Me le violenze sarebbero proseguite: lui avrebbe invitato lei a raggiungerlo sul balcone di casa per fumare una sigaretta, continuando a tenere in mano il suo cellulare che controllava ossessivamente. In quel momento la 52enne sarebbe riuscita a scappare e a chiedere aiuto ai vicini di casa. Quando i soccorritori del 118 giunsero sul posto, trovarono la donna sanguinante al naso e al volto.

La vittima venne trasportata e ricoverata all’ospedale Vito Fazzi di Lecce con vari traumi su tutto il corpo. In aula, nel corso del processo, è stata prodotta documentazione fotografica e sanitaria, oltre al telefono della persona offesa piegata in due e alle tracce di sangue sparse per tutta casa. Ma le violenze e le angherie andavano avanti da tempo, sin dall’inizio della convivenza quando l’uomo avrebbe dimostrato una gelosia nei confronti di tutti: amici, amiche, le figlie, l’ex marito. Il 41enne sarebbe arrivato ad accusare la compagna di intrattenere relazioni sessuali con altri anche solo per aver ricevuto un messaggio di lavoro. In una successiva circostanza le avrebbe provocato un vistoso ematoma in testa.

La donna rimase a letto per tre giorni, poi accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Francavilla Fontana. Assecondanndo le minacce dell’uomo, la 52enne avfrebbe dichiarato di esserersi procurata quelle ferite dopo caduta in casa a seguito di un incidente domestico. Nonostante i medici avessero diagnosticato un trauma cranico e ritenuto necessario il trasferimento all’ospedale di Brindisi per ulteriori accertamenti, la donna sarebbe stata costretta a firmare le dimissioni contro il parere medico, per poi rientrare a casa a Lecce dove è rimasta ancora a letto per diversi giorni. L’uomo avrebbe monitorato sistematicamente la email e il profilo whatsapp della compagna.

Nelle motivazioni contestuali alla sentenza di condanna dal racconto sofferto della persona offesa emerge una realtà di violenze e soprusi consumatesi tra le mura domestiche mentre il profilo dell’imputato è di un uomo irascibile e violento agli occhi del quale la compagna è un oggetto su cui dar sfogo alla propria rabbia. E dalle testimonianze acquisite, la donna non si sarebbe allontanata per paura delle minacce rivolte dall’uomo a lei e alle figlie: tra cui qui quella di farle uccidere da alcuni amici montenegrini.

Il compendio probatorio si è poi arricchito dei documenti sanitari e fotografici che hanno assunto un ruolo probatorio di particolare rilievo perché confermano, sul piano esterno, il segmento più grave della narrazione della persona offesa, parte civile con l’avvocata Stefania Mercaldi, che verrà risarcita con una provvisionale di 5.000 euro. il resto del danno, invece, sarà quantificato in separata sede. La difesa e l’imputato hanno da sempre valorizzato questioni economiche alla base del clima di violenze: prelievi, Postepay, regali, presunte sottrazioni e dinamiche familiari.

Tuttavia, viene riportato in sentenza, tali temi appaiono solo marginalmente pertinenti rispetto al nucleo del processo: condotte di controllo, sopraffazione, violenza e maltrattamento. E, anche se alcune questioni economiche fossero reali non spiegherebbero né giustificherebbero tale scenario di violenze. L’imputato è assistito dall’avvocata Maura Facuetti (del foro di Bergamo).