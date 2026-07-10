La ricetta del giorno: Focaccia integrale con pomodorini

Ingredienti:
500 gr di farina integrale
250 ml di acqua tiepida
1 bicchiere di olio evo
1 cucchiaino di zucchero
1 cucchiaino di sale fino
1 bustina di lievito
Una confezione di polpa di pomodoro
3 cucchiai di olive bianche (o nere) denocciolate e tagliate a rondelle
1 cucchiaio di capperi
Origano qb
Olio evo
Procedimento:
Su in spianatoia sistemare la farina a fontana;
Unire il sale e mescolare;
Aggiungere il lievito e lo zucchero continuando a mescolare;
Versare l’olio e iniziare ad impastare;
Continuare aggiungendo l’acqua a filo;
Impastare per almeno 15 minuti fino ad ottenere un impasto elastico ed omogeneo;
Riporre in una coppa, coprire e lasciare riposare per almeno 60 minuti in forno spento.
Trascorsi almeno 60 minuti, in una ciotola versare la polpa di pomodori, condire con le olive, i capperi, un pizzico di sale, l’origano e un filo di olio;
Ricoprire una teglia con un foglio di carta forno;
Versare un filo di olio;
Stendere metà dell’impasto avendo cura di non pressare troppo;
Versare il condimento stendendolo in modo omogeneo con un cucchiaio;
Ricoprire con la restante metà dell’impasto;
Lasciare riposare in forno spento per altri 40/60 minuti;
Preriscaldare il forno a 200º, infornare per 20 minuti.
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