Due roghi nella notte: distrutta una tettoia, in fiamme una discarica abusiva

SALENTO – Doppio incendio nella serata di ieri a Casarano e Carmiano. L’episodio più grave si è verificato intorno alle 22.50 nel primo comune, in via Padre Angelo Pino, dove un incendio ha coinvolto una tettoia in legno adiacente al garage di un’abitazione. Le fiamme hanno completamente distrutto la struttura e causato gravi danni al garage. L’intervento dei vigili del fuoco ha impedito che il rogo si propagasse al resto dell’immobile.

Poco prima, intorno alle 22, una squadra era intervenuta a Carmiano, nei pressi del Parco William, per l’incendio di un cumulo di masserizie abbandonate in un’area utilizzata abusivamente come discarica. Le operazioni di spegnimento hanno consentito di circoscrivere rapidamente le fiamme, evitando il coinvolgimento della vegetazione e delle aree circostanti.

Al termine degli interventi, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza entrambe le aree e, per quanto riguarda il rogo di Carmiano, hanno provveduto a segnalare la situazione agli enti competenti per gli adempimenti di rispettiva competenza.