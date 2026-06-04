“Fore de Capu”, gli Après La Classe ripartono dal live: nuovo singolo con Anthony B e tour 2026

SALENTO – Gli Après La Classe tornano a calcare i palchi con la forza e l’energia che da quasi trent’anni li rendono una delle realtà live più apprezzate della scena musicale italiana. Dopo il successo del “Casa di Legno Tour”, che ha attraversato piazze e festival in tutta Italia, la band salentina inaugura una nuova fase del proprio percorso artistico con il singolo “Fore de Capu” e l’annuncio del “Fore de Capu Tour 2026”.

Un ritorno che nasce dalla dimensione più autentica del gruppo: il contatto diretto con il pubblico, l’adrenalina dei concerti e quella connessione spontanea che da sempre rappresenta il tratto distintivo degli Après La Classe.

A segnare l’inizio di questo nuovo capitolo è “Fore de Capu”, pubblicato da pochi giorni e realizzato insieme ad Anthony B, artista simbolo del reggae internazionale e tra le voci più influenti del panorama mondiale.

La collaborazione rappresenta l’incontro tra due universi musicali accomunati da una forte identità: da una parte le radici salentine della band, dall’altra le sonorità reggae che hanno fatto conoscere Anthony B in tutto il mondo. Il risultato è un brano che fonde tradizione e respiro internazionale, mantenendo intatta l’anima energica e coinvolgente che caratterizza il sound degli Après La Classe.

L’uscita del nuovo singolo fa da apripista a una nuova stagione di concerti. Il “Fore de Capu Tour 2026” porterà la band nuovamente sui palchi italiani con uno spettacolo che promette di mescolare nuove produzioni e brani che hanno segnato la storia del gruppo.

Bassi potenti, ritmi coinvolgenti e vibrazioni positive saranno gli ingredienti di una tournée che punta a confermare il forte legame costruito negli anni con il pubblico, elemento centrale dell’identità artistica degli Après La Classe.

La storia della band affonda le radici nel 1996, quando gli Après La Classe nascono nel Salento dando vita a un progetto musicale destinato a crescere ben oltre i confini regionali. Da allora il gruppo ha costruito una carriera caratterizzata da album, tournée e una costante attività dal vivo che ne ha consolidato la reputazione nel panorama musicale nazionale.

Con “Fore de Capu” e il nuovo tour, gli Après La Classe dimostrano ancora una volta la capacità di rinnovarsi senza perdere il legame con le proprie origini, continuando a raccontare il Salento attraverso una musica che guarda al mondo e che trova sul palco la sua espressione più autentica.