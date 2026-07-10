Pizza con Mozzarella Fiordilatte di Gioia del Colle DOP Murgella: la nuova scelta di qualità firmata Celsius

Da Celsius ogni pizza nasce da una scelta precisa: selezionare materie prime capaci di valorizzare l’impasto, il territorio e l’esperienza di chi si siede a tavola.

Per questo abbiamo deciso di compiere un nuovo passo nella nostra ricerca della qualità: da oggi sulle nostre pizze utilizziamo la Mozzarella Fiordilatte di Gioia del Colle DOP Murgella, in formato treccia.

Una scelta importante, rara nel panorama delle pizzerie, perché porta su ogni pizza — anche sulla più classica delle pizze, la Margherita — una materia prima pugliese di livello superiore, senza alcun aumento di prezzo per i nostri clienti.

Non si tratta semplicemente di cambiare un ingrediente.

Si tratta di scegliere una direzione.

Una partnership d’eccellenza con Caseificio Palazzo – Murgella

La nuova collaborazione nasce con Caseificio Palazzo – Murgella, uno dei caseifici storici della Puglia.

Un’azienda che da generazioni custodisce la tradizione casearia pugliese, coniugando esperienza, ricerca e una qualità riconosciuta a livello nazionale.

Per Celsius, scegliere Murgella significa affidarsi a una realtà capace di rappresentare al meglio il valore del territorio: latte pugliese, lavorazioni attente e una cultura del fiordilatte che nasce da competenza, tempo e rispetto della materia prima.

Una pizza può sembrare semplice, ma ogni dettaglio contribuisce al risultato finale: l’impasto, il pomodoro, l’olio, la cottura e naturalmente la mozzarella.

Proprio per questo abbiamo voluto alzare ulteriormente il livello della nostra proposta, partendo da uno degli ingredienti più identitari della pizza italiana.

Perché abbiamo scelto la Mozzarella Fiordilatte di Gioia del Colle DOP Murgella

La Mozzarella Fiordilatte di Gioia del Colle DOP Murgella racconta la Puglia attraverso il latte, la lavorazione e il sapere artigianale.

La certificazione DOP, Denominazione di Origine Protetta, rappresenta una garanzia importante: indica che il prodotto segue un disciplinare preciso e che il legame con il territorio non è solo una promessa, ma un valore concreto.

Per noi questa scelta significa portare sulle pizze un prodotto più riconoscibile, più autentico e più coerente con la nostra idea di cucina.

Volevamo una materia prima capace di distinguersi non solo per il nome, ma soprattutto per il risultato finale: gusto, consistenza, equilibrio in cottura e capacità di valorizzare ogni pizza senza coprirne gli altri ingredienti.

Il valore del siero-innesto naturale

Uno degli aspetti più interessanti del Fiordilatte Murgella è l’utilizzo del siero-innesto naturale, un metodo tradizionale che impiega fermenti lattici naturali.

È una lavorazione che richiede competenza, controllo e sensibilità artigianale. Non punta a standardizzare il gusto, ma a valorizzarlo.

Il risultato è un fiordilatte con aromi più complessi, un sapore più autentico e una personalità più marcata.

Sulla pizza, questo fa la differenza.

Il fiordilatte non deve coprire l’impasto, il pomodoro o gli altri ingredienti. Deve fondersi con essi in modo armonico, contribuendo all’equilibrio complessivo dello spicchio.

Perché il formato treccia fa la differenza sulla pizza

Abbiamo scelto il formato treccia non solo per il suo valore tradizionale, ma anche per le sue caratteristiche tecniche.

La treccia ha una struttura più compatta e una consistenza più asciutta rispetto ad altri formati. Questo aspetto è particolarmente importante in pizzeria, perché permette di mantenere meglio l’equilibrio della pizza durante la cottura.

Il risultato è una pizza più armoniosa:

lo spicchio resta più asciutto;

la fusione del fiordilatte è più uniforme;

il gusto del latte si percepisce con maggiore pulizia;

l’equilibrio tra impasto, pomodoro e mozzarella rimane stabile.

In altre parole, non è solo una scelta di prestigio.

È una scelta pensata per migliorare concretamente l’esperienza di degustazione.

Qualità più alta, stesso prezzo

Uno degli aspetti a cui teniamo di più è questo: abbiamo scelto di introdurre una materia prima di livello superiore senza aumentare i prezzi del nostro menù.

È un investimento che Celsius ha deciso di assorbire interamente.

Perché crediamo che la qualità non debba essere percepita come un lusso distante, ma come un valore da condividere con chi ci sceglie.

La nostra idea di pizza non è fatta di compromessi.

È fatta di ricerca, attenzione e rispetto.

Rispetto per gli ingredienti.

Rispetto per il territorio.

Rispetto per i clienti che ogni giorno decidono di sedersi ai nostri tavoli o ordinare una nostra pizza.

Una Margherita ancora più autentica

La Margherita è spesso considerata la pizza più semplice. In realtà, proprio perché è essenziale, è anche una delle più difficili da valorizzare.

Quando gli ingredienti sono pochi, ogni elemento deve essere scelto con cura.

Con la Mozzarella Fiordilatte di Gioia del Colle DOP Murgella, anche una pizza classica diventa l’occasione per raccontare qualcosa in più: la qualità del latte pugliese, la tradizione casearia, la cura della lavorazione e la volontà di offrire un’esperienza più autentica.

Non serve stravolgere una pizza per renderla speciale.

A volte basta scegliere meglio ciò che la compone.

Pizzeria Celsius e la continua ricerca del meglio

Per noi la pizza non è semplicemente un impasto con degli ingredienti.

È una ricerca continua.

È il desiderio di migliorarsi ogni giorno.

È la responsabilità di offrire qualcosa che abbia valore, gusto e identità.

L’arrivo della Mozzarella Fiordilatte di Gioia del Colle DOP Murgella rappresenta un nuovo passo in questa direzione.

Una scelta che parla di Puglia, di qualità e di rispetto per chi sceglie Celsius.

Perché la vera qualità non si racconta solo con le parole.

Si assaggia.