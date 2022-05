Puglia in zona rossa fino a maggio con altre 3 Regioni: tutte le altre in arancione

PUGLIA – La zona arancione avanza in tutta Italia da lunedì, tranne che per sole 4 regioni, che restano inchiodate al rosso. Il monitoraggio del Ministero della Salute “osserva una diminuzione del livello generale del rischio, con quattro Regioni (Liguria, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta) che hanno un livello di rischio alto”. “Il forte sovraccarico dei servizi ospedalieri, l’incidenza ancora troppo elevata e l’ampia diffusione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità richiedono l’applicazione di ogni misura utile al contenimento del contagio” – scrivono gli esperti del Ministero della Salute. Ma è evidente che le chiusure natalizie e pasquali hanno funzionato poco (la gente ha trasferito la socialità che praticava in bar e locali all’interno delle case, al chiuso, proprio in un periodo in cui è possibile stare di più all’aperto e quindi limitare i contagi).

Del resto fu proprio il noto epidemiologo Pierluigi Lopalco a spiegarci, alla fine dell’estate scorsa, che con il rientro a lavoro e in ambienti chiusi si verifica, a cominciare da settembre, l’aumento del contagio, mentre l’estate è limitato dalla permanenza in zone aperte. Da lunedì dovrebbero tornare in zona arancione Calabria, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Toscana. Sono state prese importanti decisioni per la scuola: via libera alle lezioni in presenza per seconda e terza media, ma per le scuole superiori la didattica in presenza dovrà essere garantita almeno al 50%. La Puglia continuerà a garantire la didattica a distanza a tutte le famiglie che lo vorranno.