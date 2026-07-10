Nardò, 60enne in scooter travolto da un camion cisterna: in “codice rosso” al Fazzi

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NARDÒ (Lecce) – Incastrato sotto le ruote anteriori di un camion cisterna dopo una svolta all’incrocio. È la drammatica scena a cui hanno assistito questa mattina, intorno alle 9, diversi passanti in pieno centro a Nardò, all’intersezione semaforizzata tra via Bonfante e via Secchi.

Lo sfortunato protagonista dell’incidente è un 60enne che viaggiava a bordo di uno scooter elettrico. L’uomo è finito sotto il mezzo pesante e ha riportato lo schiacciamento degli arti inferiori, in particolare nella zona delle caviglie.

Immediato l’intervento dei soccorritori. Gli operatori del 118 hanno prestato le prime cure sul posto, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per liberare il ferito rimasto bloccato sotto il camion. Dopo le operazioni di estrazione, l’uomo è stato trasferito in ambulanza, in codice rosso, all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Le sue condizioni, secondo quanto appreso, non sarebbero tali da far temere per la vita. L’uomo avrebbe riportato lesioni agli arti inferiori, ma il quadro clinico non desterebbe particolare preoccupazione.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Dai primi accertamenti sembra che lo scooter e l’autoarticolato stessero effettuando contemporaneamente una svolta a destra. Il conducente del camion potrebbe non essersi accorto della presenza dello scooter durante la manovra, finendo per travolgerlo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Nardò, impegnati nei rilievi e nella messa in sicurezza dell’area.