Taviano, finanziato il progetto di Street Art “Naturalismo Astratto”

TAVIANO (Lecce) – Il Comune di Taviano con il progetto di Street Art “Naturalismo Astratto, promosso dalla Regione Puglia all’interno del programma ““STHAR LAB”, si è aggiudicato un finanziamento di quasi 40mila euro, con il quale si intende valorizzare la Biblioteca Comunale “M. Abatelillo”, attrattore del polo culturale cittadino, attraverso la realizzazione di un’opera di Street Art.

L’Amministrazione Comunale attraverso questo progetto, si pone l’obiettivo di valorizzare il sistema bibliotecario di Taviano, caratterizzato da un patrimonio storico, artistico e librario di elevata importanza, attraverso una relazione di tipo strutturale tra la Biblioteca stessa e l’opera di Street Art che verrà realizzata sulla grande parete perimetrale del Mercato Ortofrutticolo.

Link Sponsorizzato

Si creerà una nuova attrattiva, grazie all’originalità e all’unicità dell’opera, mirando così a valorizzare il settore ortofrutticolo e floricolo del luogo e intervenendo sull’intera riqualificazione dello stesso. Il progetto artistico sarà arricchito attraverso un processo di documentazione multimediale che regalerà ad ogni utente un’esperienza totalmente immersiva, mediante l’utilizzo dello smartphone, attraverso la scansione di QR code – installati in corrispondenza dell’opera realizzata, con contenuti che racconteranno il processo creativo di ideazione e realizzazione dell’opera e la relativa ricerca artistica. Infine saranno organizzate differenti attività laboratoriali e didattiche in collaborazione con l’artista e la Biblioteca, che mirano a sensibilizzare, bambini e ragazzi, sul complesso tema della Street Art e della sua valenza sociale.

“Un altro finanziamento che ci permetterà di valorizzare la struttura del nostro Mercato Ortofrutticolo, polo economico del basso Salento dove si concentra tutta l’attività della produzione agricola. L’opera di street art sarà realizzata sulla superficie murale esterna della struttura, scelta perché si trova in uno degli ingressi più importanti del Comune, fungerà da “vetrina” e rappresenterà un messaggio di benvenuto nel quale verranno raccontati i caratteri distintivi della Città”. Lo dichiara l’Assessore Marco Stefàno delegato al Mercato Ortofrutticolo.

Link Sponsorizzato

“Il nostro progetto – dichiara il Sindaco Giuseppe Tanisi – è stato pensato affinché l’arte urbana riacquisti un ruolo da protagonista nella costruzione di una rinascita culturale e nella creazione di una nuova comunità, locale quanto globale, attraverso la Street Art, una forma d’arte espressiva dalla forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio. L’intervento avverrà, in due luoghi fisicamente lontani, ma che costituiscono, per i cittadini, l’essenza della Città, fatta di tradizione e bellezza, produttività e patrimonio storico e culturale. Due luoghi che raccontano, anche se in maniera diversa, la storia della nostra Città”.