Covid, 399 casi: 70 nel leccese. Si spegne l’ultima ondata del virus, come l’anno scorso, ma ora c’è il vaccino. Ecco i nuovi dati

PUGLIA – È ormai chiaro che la terza ondata si sta spegnendo lentamente con l’arrivo della bella stagione, grazie a misure di contenimento (anche se sull’efficacia del coprifuoco permane più di qualche dubbio), bella stagione (che consente di stare più spesso all’esterno, dove il contagio è più difficile) e, soprattutto, i vaccini, che immunizzando i sanitari hanno evitato di trasformare gli ospedali in enormi diffusori del contagio. Oggi il report Asl segnala la discesa dei residenti positivi al covid nella provincia leccese: sono diventati 2115. Decrescono i contagi in tutti i centri del leccese, a partire dal capoluogo, la città di Lecce, che ha 279 cittadini contagiati: Nardò ne ha 127; Galatone 107; Taurisano 71; Taviano 65; Ugento 78. Dall’inizio dell’emergenza sono stati analizzati 2.432.468 test. I dati pugliesi segnalano che l’indice dei positivi rimane stabile al 4,44% rispetto al 4,34% di ieri.

Il numero dei decessi scende a 9 rispetto ai 18 di ieri (e ai 30 di giovedì) dei quali 3 in provincia di Lecce.

Il numero dei ricoverati nei reparti covid pugliesi è in continuo calo: 963 i pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali (ieri erano 991). Cresce il numero dei guariti, oggi sono 209. Continua a scendere il numero dei casi attualmente positivi, 32.794 rispetto ai 33.147 di ieri.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Link Sponsorizzato

Il bollettino epidemiologico di oggi, sabato 22 maggio 2021, registra 8.977 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 399 casi positivi: 106 in provincia di Bari, 56 in provincia di Brindisi, 57 nella provincia BAT, 61 in provincia di Foggia, 70 in provincia di Lecce, 44 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 9 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Link Sponsorizzato

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.432.468 test.

209.321 sono i pazienti guariti.

32.794 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 248.484 così suddivisi:

94.038 nella Provincia di Bari;

24.898 nella Provincia di Bat;

19.023 nella Provincia di Brindisi;

44.465 nella Provincia di Foggia;

26.080 nella Provincia di Lecce;

38.806 nella Provincia di Taranto;

792 attribuiti a residenti fuori regione;

382 provincia di residenza non nota.