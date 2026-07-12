Miss Italia, Aurora Savino è Miss Cinema Puglia 2026

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Miss Cinema Puglia 2026 è Aurora Savino, 19enne di Bitonto, studentessa di Ingegneria gestionale, spigliata e dalla chioma riccia, appassionata di danza classica, moderna e contemporanea. La seconda prefinalista nazionale pugliese di Miss Italia è stata eletta sabato 11 luglio nella grande Piazza Vittorio Emanuele II della pittoresca cittadina turistica di Giovinazzo. A premiarla la presidente di giuria Rosanna Calcagnile, CEO & founder dell’Accademia di Costume e Moda di Lecce, Miss Italia Puglia 2000 Mariangela Stufano e la madrina Katia Buchicchio, Miss Italia in carica.

L’organizzazione è stata curata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale del celebre concorso per Puglia e Basilicata, con il patrocinio della Città di Giovinazzo. La serata è stata condotta da Christian Binetti, attore e presentatore anche della trasmissione dedicata al contest di Patrizia Mirigliani in onda su Antenna Sud, e ha visto come ospite la coinvolgente voce della cantante Elena Cappiello e le note del duo Nicola Ippolito – Stefano Racanelli, in una fusione tra la sensibilità della fisarmonica e il ritmo della chitarra.

Ad occuparsi dell’hair style delle concorrenti sono stati Cristian Coladonato Hairstylist di Mottola, Parrucchieri di Vito Corniola di Gravina e Irsina, Beauty Line di Guerra Annarita di Adelfia, ovvero dai saloni Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.