Covid, 433 casi: 75 nel leccese. 2176 residenti positivi nel leccese, 279 a Lecce. Ecco i Comuni più critici

PUGLIA – La curva del contagio decresce in modo più lento in provincia di Lecce. Il nuovo report covid Asl registra il leggero calo, con numeri che restano a tre cifre solo a Lecce, Galatone e Nardò. L’indice dei positivi sale al 4,51% rispetto al 3,48% di ieri.

Scende il numero dei decessi, 8 rispetto ai 21 di ieri, dei quali 2 in provincia di Lecce.

Continua a calare il numero dei ricoverati: sono 1118 i pazienti nei reparti covid pugliesi (ieri erano 1159). Cresce il numero dei guariti, oggi sono 205.261 rispetto ai 203.808 di ieri. Continua a scendere anche il numero dei casi attualmente positivi, 35.761 rispetto ai 36.789 di ieri.

IL REPORT ASL DI MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2021

Secondo i dati del report interno all’Asl leccese registrano 2176 i residenti nella provincia leccese attualmente positivi (il 14 maggio scorso erano 2697).

A Lecce ci sono 279 contagiati erano 288 solo 5 giorni. Copertino passa da 83 a 77 cittadini con il nuovo coronavirus. Aradeo è a quota 70 residenti positivi; Casarano scende a 59, mentre Carmiano scenda da 70 a 68. Cavallino è a quota 29, Campi Salentina ha 23 residenti positivi. A Galatone sono ancora 109 i cittadini contagiati, a Galatina 98, mentre nella città di Gallipoli l’emergenza è alle spalle: ci sono 47 attualmente positivi. Nella città di Matino sono diventati 85 i residenti attualmente positivi, a Monteroni sono 50 (erano 62), scendono a 60 a Melendugno. A Nardò è ancora emergenza: sono 140 i cittadini contagiati con un nucleo familiare chi ha contratto la variante indiana. Porto Cesareo ha 54 cittadini infetti. Taurisano è a quota 77 positivi, Taviano 57, Surbo 56, Ugento scende a 74. Veglie e Trepuzzi hanno 28 residenti contagiati. Tuglie ne ha 43.

BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONE PUGLIA – 19 MAGGIO 2021

Il bollettino epidemiologico di oggi, mercoledì 19 maggio 2021, registra 9.610 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 433 casi positivi: 160 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 78 nella provincia BAT, 12 in provincia di Foggia, 75 in provincia di Lecce, 61 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione.

Sono stati registrati 8 decessi: 2 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.406.397 test.

205.261 sono i pazienti guariti.

35.761sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 247.334 così suddivisi:

93.759 nella Provincia di Bari;

24.742 nella Provincia di Bat;

18.859 nella Provincia di Brindisi;

44.263 nella Provincia di Foggia;

25.853 nella Provincia di Lecce;

38.691 nella Provincia di Taranto;

790 attribuiti a residenti fuori regione;

377 provincia di residenza non nota.