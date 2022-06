Il film della settimana: “Il Divin Codino”

Sarà disponibile dal 26 maggio “Il Divin Codino”, film di genere biografico e sportivo, diretto Letizia Lamartire. Il film presenta le incredibili imprese sportive di Roberto Baggio, uno tra i più grandi numeri 10 della storia del calcio che per il suo talento soprannaturale e il suo mitico codino, venne soprannominato “Divin Codino”. Nella pellicola ci sono anche altre figure calcistiche di rilievo, come Mazzone (Martufello), Guardiola (Marc Clotet), Arrigo Sacchi (Antonio Zavatteri), Ancelotti, (Roberto Tuchetta) e Trapattoni (Beppe Rosso). Il protagonista Baggio è interpretato da Andrea Arcangeli, la moglie del campione Andreina Baggio, nata Fabbi è impersonata dalla bellissima Valentina Bellè.

Gli spettatori potranno ripercorrere in questa pellicola tutte le tappe più esaltanti e significative della carriera del Divin Codino, ad esempio il suo passaggio dalla maglia della Fiorentina a quella della Juventus che provocò tanto rumore e per cui nacque addirittura un caso, la vittoria del pallone d’oro nel 1993 in maglia bianconera, oltre ad altri svariati titoli ottenuti con la Vecchia Signora. Tuttavia Baggio viene anche ricordato a tutt’oggi per aver sbagliato il calcio di rigore decisivo in maglia azzurra nel mondiale degli Usa del 1994, in finale contro il Brasile. Baggio durante la sua carriera ha diviso la critica tra ammiratori ed oppositori, quel suo errore dal dischetto non gli è stato perdonato né del resto lui stesso è riuscito mai a superare quel penalty errato.

Certamente Baggio è comunque considerato uno tra i primi ad esprimere un calcio moderno ed armonioso, il suo talento smisurato ha incantato tutte le platee del mondo, il suo carisma e il suo credo verso la religione buddista l’hanno reso un personaggio unico ed incomparabile. Andrea Arcangeli, grazie ad un eccellente lavoro da parte delle equipe dei truccatori si rivela molto somigliante al suo personaggio di cui riesce a incarnare le movenze, le espressioni e lo spirito, incorporando tutte le sue qualità e doti migliori; il film di stampo filosofico calcistico, è assolutamente da non perdere.

