Consiglio comunale, ancora polemiche sul futuro di SGM: proroga di 6 mesi, ma presto sarà totalmente pubblica. Un regolamento per gestire i beni comunali

LECCE – La situazione di SGM, per il momento, non cambia: l’Amministrazione ha scelto di prorogare per ulteriori 6 mesi lo status quo. Il capogruppo del PD, Antonio Rotundo, chiede da tempo che diventi totalmente pubblica e sarà accontentato: “Abbiamo regalato utili al privato (1,5 milioni) invece di investire sui servizi- spiega il leader dei dem- Il servizio pubblico in deficit lo paghiamo con i soldi della Regione Puglia. Faremo presto la società in house, tutta pubblica: la proroga è momentanea. L’ultima proroga è passata oggi in Consiglio. Per i lavoratori le garanzie sono tipiche di un rapporto pubblico: tutti saranno assunti”. Per ora, tutto resta come prima e questo non piace al Centrodestra: “Questa proroga, a nostro avviso, non tutela i dipendenti che continueranno così a lavorare in una condizione precaria – spiegano in un comunicato i consiglieri di centrodestra- Partendo da questo presupposto abbiamo proposto un ordine del giorno aggiuntivo per impegnare ‘Sindaco e giunta ad attivare tutte le azioni volte a salvaguardare interamente tutto il personale che ad ogni livello opera attualmente in SGM’. La nostra proposta è passata e ne siamo ben lieti.

Come spesso accade con questa compagine di Governo per loro gli operatori del settore non sono mai attori protagonisti. A parole sentiamo spesso ripetere ‘partecipazione’, ma poi i fatti raccontano puntualmente tutt’altro . Oggi ne è l’ennesima prova.

Dalla discussione in Aula è emersa la volontà politica, da parte della sinistra, di rendere completamente pubblica la società. Nessuno però ha spiegato con quali risorse sarà possibile acquistare il 49% restante.

Molti infine hanno parlato di nuova politica di gestione del TPL ma in 4 anni, abbiamo ricordato noi, l’unica novità è stata l’aumento del costo delle strisce blu.

SGM rappresenta ancora oggi un rarissimo caso di voce in attivo per il bilancio del comune, se è intenzione di questa Amministrazione stravolgere il modello attuale sarebbe importante cominciare a lavorare su proposte alternative ma di concreto ancora in realtà non è stato proposto nulla”.

All’attacco anche il consigliere pentastellato: “”Ricordo ancora quando, a dicembre scorso, l’assessore al traffico garantì in commissione che non ci sarebbero state altre proroghe su Sgm. Invece, nonostante la scadenza del contratto fosse inizialmente prevista per il 31 dicembre 2018, ci siamo trovati ancora a discutere in consiglio sull’ennesima proroga su una società commissariata e il cui socio privato è stato colpito da interdittiva antimafia”. Lo dichiara Arturo Baglivo, consigliere comunale del M5s. “Ma l’aspetto che ci colpisce di più è la mancanza di visione sulla nuova società, su quali saranno i compiti che svolgerà. Il Comune, in questo periodo di stallo causato dalla pandemia, avrebbe dovuto porre le basi per un’eliminazione graduale del conflitto d’interessi tra trasporto pubblico e strisce blu, reinvestendo i profitti dei parcheggi nel potenziamento del trasporto pubblico e in altri in progetti utili alla città, come più volte abbiamo suggerito fin dal 2017. Invece – prosegue Baglivo – ancora si brancola nel buio. Non si vuole staccare il cordone ombelicale da una Sgm che pur di ottenere utili ha riempito la città di parcheggi a pagamento. Nonostante le rassicurazioni del sindaco e le consulenze richieste, riteniamo che questa proroga sia solo un prendere tempo, un procrastinare per non assumere una decisione che comporti scelte ecologiche, di miglioramento del trasporto, di stimolo a una mobilità diversa e allo stesso tempo che dia chiarezza ai dipendenti della Sgm. Confidiamo che prima o poi si delinei un progetto chiaro sulla nuova società, che potenzi in maniera inequivocabile il trasporto pubblico, che risolva il conflitto di interessi, che garantisca stabilità ai dipendenti e sostenibilità ambientale”.

Tra le cose degne di nota del Consiglio di oggi c’è l’approvazione di un regolamento per la gestione dei beni comunali: questo per evitare che si assegnino col solo criterio dell’amicizia politica.