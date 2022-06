Covid, 196 casi in Puglia: 38 nel leccese. DEA, 5 pazienti in rianimazione. Pulito: “I positivi al quarto piano e il resto torna alla normalità”

PUGLIA – Le strutture ospedaliere pugliesi dedicate al covid possono tirare un sospiro di sollievo: calano anche oggi i ricoverati. Sono 540 i pazienti con il nuovo coronavirus che occupano i posti dedicati negli ospedali di Puglia: la discesa non si arresta. Nella terapia intensiva del DEA i pazienti leccesi gravi con il covid-19 sono rimasti in 5. “L’Asl è al lavoro per spostare nei prossimi dieci giorni tutti i pazienti con il virus al quarto piano del Dipartimento Emergenza e Accettazione per restituire la normalità a tutti gli altri piani e riprendere a offrire tutti i servizi di sempre” – dichiara Giuseppe Pulito, direttore della Terapia Intensiva del DEA. Purtroppo nelle ultime 24 ore si sono registrati più decessi: 4 a Lecce. Il numero dei nuovi positivi è basso, ma anche i test sono molti di meno.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi, mercoledì 2 giugno 2021, registra 5.957 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 196 casi positivi: 44 in provincia di Bari, 23 in provincia di Brindisi, 49 nella provincia BAT, 38 in provincia di Foggia, 38 in provincia di Lecce, 21 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione. 18 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 10 decessi: 2 in provincia di Bari, 4 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.507.146 test.

221.900 sono i pazienti guariti.

22.424 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 250.842 così suddivisi:

94.596 nella Provincia di Bari;

19.321 nella Provincia di Bat;

25.306 nella Provincia di Brindisi;

44.814 nella Provincia di Foggia;

26.545 nella Provincia di Lecce;

39.084 nella Provincia di Taranto;

800 attribuiti a residenti fuori regione;

376 provincia di residenza non nota.