Nuovo sit in di protesta per dire no al forno crematorio di Caprarica

Caso Forno Crematorio a Caprarica: lunedì 20 luglio sit-in dei cittadini davanti al TAR di Lecce. La battaglia legale entra nel vivo.

– Lunedì 20 luglio si terrà davanti al TAR di Lecce l’attesa udienza di merito sul ricorso presentato dalla società promotrice del tempio crematorio contro il Comune di Caprarica di Lecce. La società contesta la delibera con cui l’Amministrazione comunale ha sospeso l’iter del progetto per conformarsi alla legge regionale di moratoria, sostenendo che tale sospensione non debba applicarsi al caso di Caprarica.

In prima linea per difendere il territorio si sono costituiti in giudizio sia la proprietaria del fondo destinato all’esproprio, sia il Comitato civico “No Forno Crematorio”.

Per ribadire il fermo “no” della comunità a un’opera ritenuta impattante e non necessaria, i cittadini del Comitato e i rappresentanti del territorio si ritroveranno in un sit-in di protesta pacifica proprio dinanzi alla sede del Tribunale Amministrativo Regionale.

I DETTAGLI DEL SIT-IN

Quando: Lunedì 20 luglio 2026, a partire dalle ore 09:00 Dinanzi alla sede del TAR Puglia – Sezione di Lecce (Via Francesco Rubichi, 22-24, Lecce)

Chi partecipa: Cittadini del Comitato “No Forno Crematorio”, rappresentanti civici, forze politiche del territorio

ILPUNTO DELLA BATTAGLIA

“La società che dovrà realizzare il progetto tenta di aggirare la legge regionale di sospensione pur di realizzare un impianto che i cittadini non vogliono. Lunedì saremo davanti al TAR per dare voce alla comunità, supportare la difesa legale e chiedere che la salute pubblica, la tutela del paesaggio e le leggi regionali vengano rispettate senza deroghe di comodo.”