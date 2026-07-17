“Monadi d’arte”: l’Accademia sociale di Ezen trasforma i suoi giardini in una galleria a cielo aperto

LECCE – Si conclude ufficialmente l’anno accademico 2025-2026 dell’Accademia sociale di Ezen. Per festeggiare i traguardi raggiunti e il talento dei propri allievi, l’Accademia è lieta di annunciare l’apertura di una speciale esposizione intitolata “Monadi d’arte”, che fino al mese di ottobre trasformerà gli spazi verdi della sede in una vera e propria galleria a cielo aperto.

Il titolo della mostra nasce dal ribaltamento del celebre principio filosofico della monade di Leibniz, secondo cui queste sostanze assolute sono “prive di finestre” e non comunicano con l’esterno.

La mostra sovverte questa visione: le finestre su cui sono esposti i quadri e le opere dei ragazzi diventano veri e propri punti di accesso al loro spirito.

In questo modo, l’arte si trasforma in uno straordinario ponte comunicativo e sociale, specialmente per le persone che affrontano le maggiori difficoltà nel trovare canali di espressione e inclusione.

La suggestiva cornice del giardino ospiterà il percorso creativo variegato degli allievi. I giovani artisti sono entusiasti di mostrare il frutto del proprio impegno e aspetteranno con gioia la visita di tutte le persone interessate a condividere questo momento.

Per tutta l’estate e fino ai primi di ottobre, il giardino ospiterà inoltre un ricco calendario di eventi finalizzati a sostenere le attività accademiche di Ezen per il prossimo anno 2026-2027.

Durante questi appuntamenti, oltre a visitare l’esposizione, il pubblico potrà acquistare i manufatti e i prodotti realizzati direttamente dai ragazzi, offrendo un contributo concreto alla loro crescita. I giovani artisti sono entusiasti e aspetteranno con gioia la visita di tutti coloro che vorranno condividere questo percorso.

“Siamo orgogliosi di presentare ‘Monadi d’arte’ e le iniziative collegate”, dichiara la direzione dell’Accademia. “Il nostro giardino diventa un palcoscenico naturale dove le opere aprono finestre di dialogo concrete e dove ogni evento estivo rappresenta un passo fondamentale per garantire continuità al nostro progetto formativo e sociale”.

L’esposizione è aperta a tutti, agli appassionati d’arte e a chiunque voglia scoprire e sostenere i giovani talenti del territorio.

Per informazioni su orari ed eventi contattare il 3270596111