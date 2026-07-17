Recuperato uno scooter rubato e denunciati i due soggetti che lo utilizzavano

Casalabate (Lecce) – Recuperato uno scooter rubato e denunciati i due che lo utilizzavano.

Nell’ottica del rafforzamento del servizio di controllo nella marina di Casalabate durante il periodo estivo, la Polizia Locale di Trepuzzi ha espletato vari servizi di controllo mirato sul territorio che hanno portato ad identificare e fermare due persone a bordo di uno scooter che si è rivelato essere provento di furto.

Il mezzo è stato quindi sequestrato e i due soggetti deferiti alla Procura della Repubblica di Lecce.

Nell’ambito dei controlli di Polizia Stradale sono state inoltre ritirate due patenti di guida ed inviate al Prefetto di Lecce per i provvedimenti del caso. La Polizia Locale di Trepuzzi continuerà a presidiare il territorio della marina nell’ottica della prevenzione dei reati e della sicurezza stradale compatibilmente con l’organico attualmente in forza al Comando di Trepuzzi.