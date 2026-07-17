Torre Mozza si prepara alla “Sagra Ta Turre”: due giorni di musica, tradizione e sapori salentini il 23 e 24 luglio

​TORRE MOZZA (UGENTO) – La marina di Torre Mozza si veste a festa per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate ugentina. Nelle serate di giovedì 23 e venerdì 24 luglio, la suggestiva località costiera farà da cornice alla nuova edizione della “Sagra Ta Turre”, un evento che promette di coniugare la riscoperta dei sapori autentici del territorio con la grande musica della tradizione salentina.

​L’iniziativa, nata con l’obiettivo di valorizzare l’identità locale e animare la costa durante la stagione estiva, si snoderà proprio all’ombra della storica torre costiera che dà il nome alla manifestazione e alla stessa marina. Per due giorni, l’area dell’evento si trasformerà in un percorso del gusto a cielo aperto: gli stand gastronomici proporranno una selezione di piatti tipici della cucina salentina, offrendo a residenti e turisti l’opportunità di assaporare le ricette più genuine della tradizione locale in un’atmosfera di festa e condivisione.

​Ad arricchire l’offerta gastronomica sarà un programma musicale di primo piano, pensato per far ballare e cantare la piazza.

​Il sipario si alzerà giovedì 23 luglio con l’esibizione de Lu Rusciu Nosciu, storico gruppo di musica popolare salentina capace di trasmettere tutta la carica e l’energia della pizzica tradizionale.

​La serata di venerdì 24 luglio vedrà invece come protagonista sul palco Stella Grande, interprete intensa e passionale che con la sua voce e la sua presenza scenica saprà regalare al pubblico una chiusura di grande impatto emotivo e sonoro.

​L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Ugento e dell’associazione culturale Gemini, vede la sinergia di diverse realtà del territorio, tra cui Zarathustra e il main sponsor Farmacia Salus, unite per garantire la riuscita di una manifestazione che celebra il perfetto connubio tra cultura, accoglienza e divertimento popolare. L’ingresso alle serate è libero.