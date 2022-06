Covid, 44 casi positivi: 13 in provincia di Lecce, con meno test. Calano ancora i ricoverati. Nuovi casi a Martano

PUGLIA – Sono scesi a 523 i ricoverati pugliesi. I nuovi contagiati sono poche decine, ma i test (a causa del giorno festivo di riposo) sono molto di meno rispetto a 48 ore fa. A Martano sono stati riscontrati sette nuovi contagi per un totale di tre famiglie coinvolte. I cittadini sono risultati positivi al primo tampone e sono in isolamento in attesa del secondo esame. Il bollettino epidemiologico di oggi, giovedì 3 giugno 2021, sono stati registrati 2931 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 44 casi positivi: 8 in provincia di Bari, 21 in provincia di Brindisi, 3 nella provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 13 in provincia di Lecce. 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 9 decessi: 6 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.510.077 test.

223.182 sono i pazienti guariti.

21.177 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 250.886 così suddivisi:

94604 nella Provincia di Bari;

25309 nella Provincia di Bat;

19342 nella Provincia di Brindisi;

44816 nella Provincia di Foggia;

26558 nella Provincia di Lecce;

39084 nella Provincia di Taranto;

800 attribuiti a residenti fuori regione;

373 provincia di residenza non nota.