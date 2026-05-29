Ancora sangue sulle strade del Salento: nello scontro con un furgone perde la vita un motociclista

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Capo di Leuca (Lecce) – Ancora sangue, purtroppo, sulle strade del Salento.

In un incidente, avvenuto in serata, attorno alle 19.30, lungo l’ultimo tratto della Statale 275, che da Montesardo, frazione di Alessano, conduce a Gagliano del Capo, all’altezza di San Dana, ha perso la vita un motociclista, Alessandro Cappello, 40 anni, residente ad Alessano. Quest’ultimo, a bordo della sua moto, si è scontrato con un furgone Volkswagen, un mezzo da lavoro, condotto da un uomo di Specchia.

Non si sa ancora molto sulla dinamica del tragico impatto. Sul posto, oltre gli operatori del 118, che non hanno purtroppo potuto fare nulla per salvare la vita al 40enne, anche i carabinieri della Compagnia di Tricase e della Stazione di Gagliano e gli agenti della Polizia locale di Gagliano per i rilievi del caso e per regolare la viabilità. Il traffico infatti ha inevitabilmente subito dei rallentamenti.

Il corpo di Cappello è stato portato alla Camera mortuaria del Vito Fazzi di Lecce, a disposizione dell’Autorità giudiziaria per gli accertamenti che eventualmente saranno ritenuti necessari.