Dal Salento in giro per l’Europa, sul camper nascondevano 85 chili di marijuana: bloccati in quattro

UGENTO/TAURISANO (Lecce) – Il giro per l’Europa si è interrotto, prima del tempo, al confine tra Spagna e Francia. E non per una visita di in qualche paesino abbarbicato, ma perché sorpresi con un grosso quantitativo di droga. Protagonisti quattro giovani salentini che sul loro camper nascondevano lo stupefacente. Una coppia di Ugento (Lecce), lui e lei di soli 20 anni, è stata arrestata. La posizione di altri due ragazzi, entrambi originari di Taurisano (Lecce), invece, rimane al vaglio degli inquirenti. I quattro viaggiavano con circa 85 chili di marijuana. L’operazione, condotta dalla polizia doganale dopo un controllo stradale, risale al 24 maggio.

A insospettire le forze dell’ordine è stata la presenza del gruppetto a bordo del camper. L’immediata ispezione ha dato slancio ai sospetti: imballata in più panetti era stata nascosta la droga. Immediato il sequestro mentre la giovane coppia di Ugento, come detto, è stata arrestata e trasferita nel carcere di Perpignano, capoluogo del dipartimento dei Pirenei Orientali, nella regione amministrativa dell’Occitania. Il sistema giudiziario d’Oltralpe è simile a quello italiano: il ragazzo e la sua compagna sono stati interrogati, ma sono comunque rimasti agli arresti.

Un provvedimento dettato dall’ingente quantitativo di droga ritrovata durante il controllo. Nei prossimi giorni potrebbero essere processati. Nel frattempo, i legali della coppia – il giovane è difeso dall’avvocato Davide Botrugno – sono al lavoro per ottenere il trasferimento in Italia di entrambi. Con il trascorrere delle ore, l’intera vicenda si fa sempre più chiara. Dalle informazioni acquisite dal Corriere Salentino, il gruppo di giovani sarebbe partito dal Salento giorni prima. A bordo di un camper preso a noleggio, avevano raggiunto la Spagna ed erano di rientro.

Al confine franco-spagnolo, però, sono stati fermati, perquisiti e quindi è scattato l’arresto per i due 20enni. Il controllo dei telefonini finiti sotto sequestro dirà tanto sui canali di approvvigionamento e su quali fossero i destinatari del carico di droga trovato durante un controllo per strada sui Pirenei.