La bacchettata del rettore ai fuoricorso e l’aumento delle tasse provoca la “rivolta”: il 22 giugno “parcheggiamoci all’Università”

LECCE – Quest’anno il sistema di contribuzione studentesca dell’Università del Salento verrà modificato e noi non vogliamo che, ancora una volta, si prenda una decisione che non sia realmente dalla parte degli studenti e delle studentesse. Per questo motivo abbiamo presentato una proposta alternativa rispetto a quella della Governance, affinché si abbia una tassazione più equa che non pesi più sugli studenti e sulle studentesse fuori corso, con carriere pregresse o non meritevoli.

“Siamo fieri del risultato sin ora ottenuto: la nostra proposta è stata ritenuta valida e passerà al vaglio del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione – spiegano gli studenti dell’UDU – Tuttavia non è sufficiente. La proposta da noi avanzata consente all’ateneo di ricevere il gettito che si è prefissato. Entrambe le proposte che vaglieranno sono economicamente valide e sostenibili, ma quella della Governance prevede un aumento della tassazione per tutte le fasce, penalizzando in particolar modo i redditi immediatamente superiori alla No Tax Area e gli studenti e le studentesse fuori corso, non meritevoli e con carriere pregresse; la nostra, invece, prevede una rimodulazione tale da consentire una riduzione delle tasse per tutte le fasce, tutelando in particolar modo le categorie più deboli, ossia proprio quelle che la proposta dell’amministrazione va a colpire. Quindi ora la Governance non può più nascondersi dietro motivazioni di tipo tecnico, dal momento che la Commissione Bilancio ha già appurato in via preliminare che entrambe le proposte sono tecnicamente sostenibili. Se la Governance decide di pesare su queste categorie più fragili lo dovrà fare assumendosene la responsabilità politica.

Martedì 22 Giugno si riuniranno i membri del Senato Accademico per deliberare anche sul prossimo sistema di tassazione. Noi siamo fermamente convinti che, ora più che mai, sia necessario farci sentire tutte e tutti. Il nostro rettore Fabio Pollice ha recentemente affermato “gli studenti devono responsabilizzarsi, devono studiare perché non possiamo tenerli parcheggiati”, per questo abbiamo deciso di “parcheggiarci” in Rettorato e abbiamo organizzato una manifestazione statica di protesta durante la suddetta seduta del Senato Accademico il 22 giugno alle ore 9.00 in Piazzetta Tancredi 7. Sentiamo la necessità, soprattutto dopo essere stati lasciati da soli e da sole negli organi a cercare di difendere un diritto fondamentale della compagine studentesca, di avere la partecipazione di quanti più studenti e studentesse possibile. Crediamo sia fondamentale, ora più che mai, unirci tutti e tutte per difendere i nostri diritti. Ci appelliamo, quindi, a tutti gli studenti e a tutte le studentesse del nostro ateneo: dobbiamo unirci e far capire alla Governance quali sono le nostre esigenze!”.