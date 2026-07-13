Parco Galateo, un fiume di multe. La protesta del Gruppo Territoriale M5S di Lecce

LECCE – Con un blitz della municipale sono state elevate circa 100 multe, tra sabato e domenica, per gli scooter in sosta al Galateo. Un brutto colpo per tanti ragazzini e per le loro famiglie. “Il Parco Galateo, affollato da centinaia di ragazzi che non trovano altri spazi di aggregazione nella ‘movida’ leccese, non diventi solo un problema di ordine pubblico o di sicurezza legittima dei residenti, né l’ennesimo momento di confronto mancato con i giovani, l’ultima occasione persa di questa Amministrazione Comunale che risolve tutto passando all’incasso 100 multe ad altrettanti ragazzini”.

A chiedere un nuovo patto tra istituzioni, residenti, giovani, superando la logica della contrapposizione generazionale e di interessi, è il Gruppo Territoriale di Lecce del MoVimento 5 Stelle, alla luce del recente dibattito sul futuro dello spazio del Parco di Galateo preso d’assalto nelle settimane estive dai ragazzi leccesi in cerca di un luogo di aggregazione.

“Del destino degli spazi per i giovani devono essere partecipi anche e soprattutto i giovani stessi”, commentano il Rappresentante del Gruppo Territoriale Cosimo Carulli e il Referente del Network Giovani Giovanni Gemma. “Il MoVimento 5 Stelle è pronto con le altre forze progressiste ad ascoltare i giovani sui temi che questa città troppo velocemente archivia come problematiche di ordine pubblico, quando ci lasciano irrisolto il grande tema degli spazi di aggregazione, dei momenti pensati per una città che invece si sta mostrando sempre meno per i giovani”.