Via libera del Tar ai concorsi per circa 50 docenti universitari

LECCE – Con sentenza pubblicata il 18 giugno scorso la seconda Sezione del TAR Lecce (Pres. Antonella Mangia, Rel. Andrea Vitucci) ha concluso la controversia che vedeva opposti da una parte un ricercatore e dall’altra Unisalento insieme con altri ricercatori controinteressati. La vicenda nasceva dal fatto che in un primo momento Unisalento aveva individuato come oggetto di concorso per il Dipartimento di Economia – fra gli altri – il settore scientifico di uno dei controinteressati, assistiti in giudizio dal prof. avv. Pier Luigi Portaluri e dall’avv. Giorgio Portaluri.

Contro questa individuazione aveva proposto ricorso il primo ricercatore, assistito dagli avv.ti Stefano Prontera, Gian Maria Iasi e Leonardo Maruotti.

Link Sponsorizzato

Con una delibera di pochi giorni fa Unisalento ha identificato ulteriori linee di finanziamento, per cui anche il settore scientifico della ricorrente è ricompreso fra quelli che potranno essere oggetto di bando. Il TAR ha preso atto di questa situazione e ha quindi dichiarato venuta meno ogni ragione di contrasto fra le parti.

Si definisce così una vicenda che aveva comunque cronologicamente condizionato la politica di reclutamento del nostro Ateneo, la quale potrà adesso proseguire consentendo l’avvio di oltre 50 procedure concorsuali per altrettanti posti di professore associato.