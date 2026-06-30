Il Tar annulla l’ordinanza sulla movida: via libera al risarcimento contro il Comune di Lecce per un esercente del centro storico

LECCE – Si chiude con una sentenza destinata ad avere riflessi anche sul dibattito in corso sulla nuova disciplina della movida a Lecce la vicenda dell’ordinanza sindacale che, nella primavera del 2025, impose forti limitazioni alle attività di via Antonio Grandi e via Maremonti. Con la sentenza n. 961 del 30 giugno 2026, il Tribunale amministrativo regionale di Lecce ha accolto definitivamente il ricorso presentato dal titolare di un locale di quell’area, assistito dall’avvocato Daniele Montinaro, dichiarando illegittimo il provvedimento del sindaco e riconoscendo il diritto del ricorrente a chiedere il risarcimento dei danni subiti.

L’ordinanza comunale n. 1090 del 6 maggio 2025, che aveva suscitato un acceso confronto cittadino e rappresentato uno dei passaggi che hanno poi portato alla nuova regolamentazione della movida, disponeva fino al 31 luglio 2025 la chiusura obbligatoria dei pubblici esercizi e dei distributori automatici presenti nelle due vie del centro storico dal lunedì al giovedì dalle 23 alle 6 e dal venerdì alla domenica dalla mezzanotte alle 6. Lo stesso provvedimento vietava inoltre il rilascio di nuove concessioni di suolo pubblico con dehors, tavoli, sedie e ombrelloni e introduceva limitazioni per tutte le attività commerciali del settore alimentare, compresi market, minimarket e distributori automatici.

L’ordinanza era già stata sospesa in via cautelare dal Tar, prima con decreto presidenziale del 22 maggio 2025 e successivamente con ordinanza collegiale n. 223 del 5 giugno 2025. Nonostante la sua efficacia fosse ormai cessata, il ricorrente ha deciso di proseguire il giudizio nel merito per ottenere il riconoscimento dei danni subiti, richiesta che il Tar ha ora ritenuto fondata.

Nelle motivazioni della sentenza, i giudici amministrativi evidenziano che il potere del sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti può essere esercitato soltanto in presenza di situazioni eccezionali e imprevedibili che costituiscano una concreta minaccia per l’incolumità pubblica e che non possano essere affrontate con gli ordinari strumenti previsti dall’ordinamento. Il Tar osserva inoltre che fenomeni come quelli legati alla movida avrebbero potuto essere fronteggiati attraverso un rafforzamento dei controlli delle forze di polizia, accordi con gli esercenti o una regolamentazione comunale ordinaria, escludendo quindi la sussistenza dei presupposti necessari per l’adozione dell’ordinanza.

L’avvocato Daniele Montinaro commenta così la decisione del Tribunale: “La sentenza, al di là della soddisfazione per il nostro cliente, che potrà accedere ad un giusto risarcimento danni, è molto significativa in materia, specie in questo frangente per la Città di Lecce che vede l’approssimarsi dell’entrata in vigore nella nuova regolamentazione prevista dall’Amministrazione comunale. Se da un lato quindi, gli esercenti hanno il diritto di esercitare la propria attività senza essere tartassati e perseguitati magari per accadimenti minimi e che non attengono nemmeno alla propria specifica attività, dall’altro a mio parere la nuova regolamentazione va nella giusta direzione con però due grossi elementi che mi pare meritino un approfondimento (si spera non sempre giudiziario), e cioè l’utilizzo di sicurezza privata e quindi costi aggiuntivi per le attività e la coseguente e condizionata chiusura alle ore 3.00 del mattino che ritengo mal si possa conciliare con altri diritti in capo ai residenti ed a discapito di altre tipologie di locali, quali le Discoteche che in quanto tali e quindi atte a determinati orari ed a determinate attività ed autorizzazioni, potrebbero vedere lesi i propri interessi. Ma la direzione della concertazione degli interessi in campo è certamente l’unica giusta e percorribile”. La pronuncia del Tar arriva così a pochi giorni dall’entrata in vigore delle nuove regole sulla movida cittadina e rappresenta un precedente destinato a pesare nel confronto tra amministrazione comunale, residenti ed esercenti.