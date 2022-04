Divieto maxischermi per la Nazionale, Zullo: gli assembramenti in larghi spazi all’aperto e controllati non sono pericolosi, assurdo vietarli

“Entro in punta di piedi nell’argomento, ma pensare che i maxischermi possano essere causa di diffusione del virus, senza pensare a ci? che in assenza dei maxischermi potrà avvenire, non rende conto del fatto che gli assembramenti in larghi spazi pubblici controllati non sono pericolosi, sicuramente lo sono meno di quelli in privato. E se si pensa che l’assenza di maxischermi potrà frenare la gioia incontenibile e le manifestazioni susseguenti in caso di vittoria – come ci auguriamo – si è fuori strada.

“Diverso sarebbe stato invece diramare direttive che obbligassero i sindaci ad organizzare maxischermi con posti a sedere all’aperto, distanziati di un metro l’uno dall’altro e con obbligo al termine della partita di lasciare il proprio posto progressivamente per file di sedie successive partendo dalla prima per finire all’ultima. Se si pensa che i maxischermi possano essere causa di diffusione del Covid, allora dovremmo pensare con ancor più timore alle tante manifestazioni che si stanno tenendo in Puglia in questo week-end.

“Non solo, ma in molti, conoscendomi nella veste di medico igienista, mi chiedono: ma a che serve la vaccinazione se poi non possiamo vivere all’aperto momenti di socializzazione per tifare per l’Italia osservando le precauzioni del caso? Un interrogativo che potrebbe portare, secondo me, a un aumento della riluttanza al vaccino.

“Infine, se si potrà assistere alla partita nello stadio di Wembley in maniera controllata in rapporto alle condizioni di sicurezza anti-Covid, perché non è possibile farlo in una piazza cittadina davanti a un maxischermo adottando stesse e previste misure di sicurezza? Del resto, se, come io condivido, anche l’assessore alla Sanità Lopalco afferma che si deve poter tornare a ballare nelle discoteche all’aperto, perché non si potrebbe star seduti a distanza di un metro l’uno dall’altro all’aperto davanti ad un maxischermo?

“Certo è molto più semplice dire che è inopportuno, ma quell’inopportuno incide su valori umani che solo con la condivisione di momenti di gioia o di delusione possono cementare i sentimenti di fratellanza, cittadinanza e italianità.”