La ricetta del giorno: Eclair al limone

Stesso impasto dei bignè ma dalla forma diversa, un buonissimo pasticcino in pasta Choux ripieno di crema che fa impazzire tutto il mondo! Arriva dalla Francia ma è ormai conosciutissimo in ogni dove. La sua insolita forma allungata permette di dare sfogo alla fantasia, creando tantissime decorazioni stupende. Ecco la mia ricetta ed alcuni accorgimenti per prepararli al meglio!

INGREDIENTI: (per 10 éclair)

Per la pasta choux

– 65 g di farina

– 50 g di burro

– 1 cucchiaino di zucchero

-1 pizzico di sale

-100 ml di acqua

– 2 uova

Per la crema chantilly

-1 uovo

-75 g di zucchero

-25 g di farina

-1 pizzico di sale

-scorza grattuggiata di un limone

-250 ml di latte

-150 ml di panna per dolci

Per la crema al limone esterna

-80 g di mascarpone

-35 g di zucchero a velo

– 1 limone (succo e scorza)

-30 g di burro

PROCEDIMENTO:

1)Partiamo dalla pasta choux: versiamo l’acqua, lo zucchero e il burro in un pentolino. Accendiamo il fuoco a fiamma media e lasciamo sciogliere gli ingredienti. Una volta sciolto del tutto il burro, aggiungiamo la farina e iniziamo a mescolare energicamente, fin quando l’impasto non si sarà staccato dalle pareti. A questo punto spegnete il fuoco e lasciate raffreddare per qualche minuto. Aggiungete le uova (una per volta) e trasferite l’impasto in una sac a poche con beccuccio tondo (1A 14mm). Distribuite l’impasto su di una teglia da forno, formando dei filoncini e infornate a 180°c per 30 min. Una volta trascorso il tempo di cottura, sfornate e lasciate raffreddare.

2) Occupatevi della crema: versate le uova, lo zucchero, la farina e la scorza di limone in un pentolino e mescolate per eliminare i grumi. Ora aggiungete il latte e trasferite il pentolino sul fuoco, continuando a mescolare la crema, finché non si sarà addensata. Lasciate raffreddare la crema e intanto montate la panna fredda da frigo. Unite entrambi i composti in maniera delicata, in modo da non far smontare la panna.

3)Riempite le éclair con la crema chantilly, aiutandovi con una sac a poche dal beccuccio molto piccolo.

4)Infine la crema al al limone! Montate il mascarpone con il burro e lo zucchero a velo; ottenendo una crema omogenea. Aggiungete la scorza di un limone ed il suo succo; continuate a montare con le fruste e la vostra crema al limone sarà pronta. Trasferitela in una sac a poche e decorate la parte superiore delle vostre eclair.

5) Terminate con cioccolato bianco, scorza di limone.