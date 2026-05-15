L’almanacco di oggi 15 maggio

Il Santo del giorno: S. Isidoro Agricola. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: La malerba crisce sempre. Significato: L’erba cattiva cresce sempre.
– Sono nati in questo giorno
1567 Claudio Giovanni Antonio Monteverdi
1937 Madelein Albright
1953 Mike Oldfield
– Proverbio
Bisogna guardare a quel che si fa, non a quel che si dice
– Accadde oggi
1886 negli Stati Uniti muore la poetessa Emily Dickinson. Aveva 55 anni
1928 debutta Mickey Mouse, nato dalla matita di Walt Disney
1958 il generale Charles De Gaulle assume la carica di capo del governo francese
– Scoperte
1979 Prodotta la più elevata tensione elettrica