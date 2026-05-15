Sabato 16 maggio la presentazione del festival Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto al Salone Internazionale del Libro

Sabato 16 maggio il festival Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto approda al Salone Internazionale del Libro di Torino. Alle 11:00 nello stand della Regione Puglia al Lingotto Fiere (Padiglione 2 | Stand K118-L117), sarà presentato, infatti, il programma della dodicesima edizione della manifestazione, dedicata al tema “Mentre tutto brucia”, organizzata dalla Libreria Idrusa di Alessano e dall’associazione NarrAzioni, con la collaborazione di Mario Desiati e il contributo del Consiglio regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo e dei comuni di Specchia, Alessano e Castrignano del Capo. Dopo i saluti istituzionali di Toni Matarrelli ed Elisabetta Vaccarella, presidente e vicepresidente del Consiglio Regionale della Puglia, interverranno Valeria Bisanti e Michela Santoro con la partecipazione di Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci e segretario del comitato direttivo del Premio Strega, Chiara D’Ippolito del Premio Calvino e Federica Ricchiuto, presidente Consiglio comunale Comune di Specchia.

L’incontro, moderato da Valentina Notarberardino, ufficio stampa nazionale del festival, sarà anche l’occasione per raccontare “La Campagna E-letturale”, progetto di promozione della lettura che coinvolge studentesse e studenti delle scuole superiori del Capo di Leuca in un percorso originale, partecipato e creativo. Attraverso una vera e propria “campagna elettorale” dedicata ai personaggi della letteratura, ragazze e ragazzi sono chiamati a scegliere, sostenere e presentare candidature speciali per un immaginario Consiglio dei sogni, trasformando i libri in strumenti di confronto, immaginazione e cittadinanza. Mattia Luciano (Liceo Classico e Scientifico Giuseppe Stampacchia di Tricase) sosterrà Ulisse, Elena Pappadà (IISS Cezzi De Castro Moro di Maglie) farà campagna elettorale per Lila Cerullo, coprotagonista del romanzo L’amica geniale, Isabella Grazia Biasco (Liceo Leonardo da Vinci di Maglie) metterà in gioco August Pullman da Wonder di R. J. Palacio, Francesca Marina Giudice (Liceo Giroloamo Comi di Tricase) tenterà distopicamente di convincere le elettrici e gli elettori con Winston Smith da 1984 di George Orwell mentre Maria Casarano (IISS Gaetano Salvemini” di Alessano) sarà sul palco con Elizabeth “Lizzy” Bennet da Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen.

Il festival letterario non è solo un’occasione di incontro, ma il momento culminante di un lavoro di promozione della lettura che l’associazione, la libreria e la loro rete portano avanti durante tutto l’anno attraverso scuole, gruppi di lettura, laboratori, incontri e percorsi rivolti a lettrici e lettori di tutte le generazioni. In quest’ottica rientra l’evento di sabato 27 giugno a Lucugnano che prevede l’avvio del percorso partecipato di scrittura del Patto per la Lettura della Regione Puglia, con il coordinamento di NarrAzioni e la partecipazione dei Patti per la lettura regionali. Partito con l’anteprima del 10 maggio a Presicce-Acquarica, il programma di questa edizione – caratterizzata dall’illustrazione firmata da Marco Cazzato – attraverserà il Salento e la Puglia fino a ottobre passando da Specchia, Lucugnano, Alessano, Lecce, Castrignano del Capo e Santa Maria Di Leuca per arrivare a Bari. Tra gli ospiti già annunciati la dozzina del Premio Strega, in collaborazione con la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Strega Alberti Benevento e BPER Banca, il vincitore o la vincitrice del Premio Calvino e tante altre autrici e autori italiani e internazionali che saranno svelati a Torino.