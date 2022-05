“Tutti Re Liberi Tutti”, Festival per la sovranità biologica e popolare

LECCE – È tutto pronto per il “raduno di tutte le istanze che si oppongono alla dittatura della pandemia e al furto delle libertà costituzionali imposto da un governo mondiale di tecnocrati che ritengono di essere padroni del mondo e del nostro destino”.

Sabato 24 luglio il Gruppo Territoriale Lit di Lecce si fa promotore di un’iniziativa di coinvolgimento e di lotta; un festival di musica, cultura e informazione a cui sono invitate tutte le voci libere del Salento impegnate nella ricerca della verità e del benessere. Per il governo della salute, “contro la dittatura della paura e della malattia”.

“Noi non crediamo alla narrazione ufficiale che ci impone una realtà di sacrifici, emergenza, malattia, terrorismo e povertà – spiega il Comitato Territoriale Liberiamo l’Italia di Lecce –

Pensiamo invece che il mondo attuale sia un’opportunità come mai esistita prima in termini di ricchezza, libertà e benessere per tutti. Questo ci è in primo luogo negato dalle politiche di un governo mondiale illegittimo che stravolge i diritti sociali e costituzionali, in particolare oggi con la strumentalizzazione della malattia usata come arma contro l’intera società.

Viviamo un’epoca cruciale: mai prima d’ora l’umanità ha potuto disporre di tanta potenziale ricchezza e libertà grazie proprio alla tecnologia come conquista di benessere per tutti, per ripristinare uno sviluppo equilibrato in armonia con l’ambiente nel segno di una nuova civiltà.

È proprio questa ricchezza che i poteri del monopolio imperialista mondiale ci vogliono togliere con l’imposizione della dittatura medicale, della pandemia, della crisi perenne e del loro terrorismo politico. O impariamo ad appropriarci della tecnologia esercitando la vera politica popolare della sovranità costituzionale o subiremo la stessa tecnologia contro i nostri corpi, come schiavitù e prigionia, ridotti a macchine al servizio del capitale.

Riprendiamoci la vita che ci appartiene con la musica, l’arte e l’esercizio consapevole di un governo popolare autogestito. Impariamo da subito cosa significa praticare in prima persona la democrazia e la libertà.

Adesso, prima che sia troppo tardi; prima che il potere dei soliti vampiri usi la scienza come suo dominio privato, come prigione telematica e biologica in spregio alla vita su questo pianeta che è la nostra unica identità.

È in atto una guerra di civiltà! Siamo tutti chiamati ad esprimerci per determinare il nostro futuro e quello dei nostri figli nel rispetto della natura e contro ogni manipolazione programmata del transumanesimo e dell’orribile ibridazione uomo-macchina-animale in cui il potere ci ha già destinato nella sua tradizionale folle ideologia di dominio e sfruttamento.

Non sono in gioco le nostre catene né la miseria né la povertà ma la ricchezza a cui abbiamo diritto come patrimonio di tutti per la costruzione di un mondo di dignità! Siamo tutti sovrani del mondo, liberiamo la ricchezza che ci appartiene”.