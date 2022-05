Forniture extra di bombole d’ossigeno: per i giudici senza avvisare l’Asl non si può fare

LECCE / MAGLIE – Nella giornata di ieri, martedì 20 luglio, il Tribunale civile di Lecce ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla ASL di Lecce, difesa dall’avv. Sergio Anastasia, contro una ditta di Maglie accreditata con la Regione Puglia per la fornitura dell’ossigeno-terapia.

La ditta in questione, con il decreto ingiuntivo opposto dall’ASL salentina, aveva chiesto il pagamento delle bombole d’ossigeno fornite ai pazienti.

Oltre a quelle già autorizzate dall’ASL, la società chiedeva il pagamento anche delle bombole di ossigeno non previste dal piano terapeutico prescritto a ciascun assistito dal medico specialista.

Il Tribunale ha riconosciuto che, in base agli accordi contrattuali vigenti in Regione, la fornitura dell’ossigeno può anche avvenire oltre il piano terapeutico, ma si deve trattare di un’ipotesi del tutto eccezionale, e che pertanto non può verificarsi regolarmente, come nella vicenda esaminata. Inoltre, secondo il Tribunale, ogniqualvolta si realizzi la consegna di una fornitura di ossigeno in eccesso rispetto al piano terapeutico, correrebbe l’obbligo in capo alla ditta affidataria di segnalarlo tempestivamente al Distretto della Asl, al fine di consentire l’attivazione dei necessari controlli, segnalazione che nel caso di specie la ditta aveva omesso di compiere. Pertanto il Tribunale ha ritenuto che riconoscere alla ditta il pagamento delle forniture eseguite senza la preventiva comunicazione ai distretti significherebbe avallare un consumo non autorizzato di risorse pubbliche, piegato ai meri

“desiderata” dei pazienti, senza potersi peraltro escludere che la fornitura in eccesso di ossigeno possa comportare anche delle gravi conseguenze sulla salute degli assistiti.

Come ha commentato il difensore della ASL Lecce, Sergio Anastasia, la sentenza è di particolare importanza, in quanto mette fine ad una prassi illegittima, con conseguente, considerevole risparmio per le casse pubbliche.