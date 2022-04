Le previsioni meteo del weekend

Puglia

Sabato – Al mattino tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Tra pomeriggio e sera nessuna variazione con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi specie sulle zone interne.

Domenica – Alta pressione che porta condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi al mattino. AL pomeriggio qualche nube in più al confine con la Basilicata ove non si escludono isolate piogge, ampie schiarite altrove.

Nazionale

Ancora residua instabilità al settentrione: al mattino prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con maggiori schiarite sulle aree di pianura. Atteso un peggioramento tra serata e nottata, con piogge e temporali associati specie tra Lombardia e Trentino Alto Adige. Giornata pienamente serena: al mattino cieli soleggiati su tutte le regioni centrali. Al pomeriggio qualche addensamento in più, lungo la dorsale Appenninica. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con cieli in prevalenza sereni. Tempo stabile sulle regioni meridionali: al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio non sono previste variazioni, con qualche addensamento in più sull’Appennino. In serata si rinnovano stabilità e tempo asciutto, con cieli del tutto sereni.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo al nord, ed in calo al sud.

