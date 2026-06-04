Bella figura. Pittura italiana d’oggi Inaugurazione della mostra al Castello Carlo V di Lecce

Si inaugura il 5 giugno 2026 alle 17:00, presso il Castello Carlo V di Lecce, la mostra Bella figura. Pittura italiana d’oggi. L’inaugurazione sarà preceduta alle 16.00 da un’anteprima riservata alla stampa. Seconda tappa di un progetto avviato nel 2025 nel Complesso monumentale della Pilotta di Parma e promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, la mostra Bella figura. Pittura italiana d’oggi, curata da Camillo Langone e allestita nelle sale al primo piano e nella Torre Magistra del Castello Carlo V di Lecce, afferente al Castello Svevo di Bari-Direzione regionale Musei nazionali Puglia, presenta 46 opere.

La forma è quella della pittura figurativa contemporanea, declinata secondo i filoni del Moderno, dell’Eterno, del Ritratto e dell’Arte Sacra.

Elemento caratterizzante rispetto all’esposizione parmense è la presenza di opere di soggetto pugliese, selezionate o realizzate appositamente per la mostra leccese, che rimarcano l’enorme ricchezza culturale del territorio.

Il coinvolgimento di autori, molti dei quali giovanissimi, permette al Castello Svevo di Bari-Direzione regionale Musei nazionali Puglia di proporre un’offerta culturale inedita, capace di attivare sinergie preziose tra collezionisti, enti prestatori e l’intera rete dei luoghi della cultura pugliesi.

Intervengono:

– Anita Guarnieri, Direttrice del Castello Svevo di Bari-Direzione regionale Musei nazionali Puglia

– Angelo Piero Cappello, Direttore Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura

– Adriana Poli Bortone, Sindaco di Lecce

– Camillo Langone, Curatore della mostra

*Venerdì 5 giugno, a partire dalle 17:00 e fino al consueto orario di chiusura del Castello, l’ingresso sarà gratuito.*

La mostra sarà fruibile fino al 23 agosto 2026 secondo i consueti orari di apertura del Castello: da martedì a domenica, dalle 10:00 alle 20:00 (lunedì chiuso).

Ingresso incluso nella visita accompagnata del Castello € 10,00*

Biglietto solo mostra € 6,00

* per riduzioni e gratuità info in biglietteria