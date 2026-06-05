80 anni della Repubblica, Poli Bortone e D’Antini contro Cortellesi: “Una narrazione di parte: Meloni, prima donna premier, non esiste”

Le celebrazioni per gli ottant’anni della Repubblica Italiana continuano a far discutere. Dopo la trasmissione “I volti della Repubblica”, andata in onda dalla piazza del Quirinale e seguita anche da piazza Sant’Oronzo a Lecce, la sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, e la consigliera nazionale di Parità, Filomena D’Antini, hanno espresso forti critiche nei confronti dell’impostazione della serata e, in particolare, del monologo affidato all’attrice Paola Cortellesi.

In una lunga riflessione pubblica, Poli Bortone ha spiegato di voler esercitare la libertà di espressione garantita dall’articolo 21 della Costituzione per manifestare il proprio dissenso rispetto a un evento che, a suo giudizio, avrebbe dovuto rappresentare l’intero Paese. “Sono da sempre una donna di Destra e, sinceramente, ieri sera ho avuto un moto di ribellione e disappunto sull’impostazione generale dell’evento”, afferma la sindaca, definendo la lectio di Cortellesi “faziosa e soprattutto lacunosa”, oltre che “retoricamente celebrativa rispetto al ruolo delle donne”.

Secondo Poli Bortone, in una ricostruzione dedicata all’emancipazione femminile sarebbe stato naturale ricordare che, per la prima volta nella storia della Repubblica, una donna guida il Governo nazionale. “Mi sarei aspettata che la lectio si concludesse con una vittoria di tutte le donne italiane presenti ormai in tutte le professioni e nei ruoli apicali ma, soprattutto, con una donna Presidente del Consiglio dei ministri. E invece il nulla. Meloni, a parere della Cortellesi, non esiste”. La sindaca si spinge oltre, sostenendo che “l’avvento della Meloni alla Presidenza del Consiglio sia stato vissuto dalle donne di Sinistra non come un importantissimo raggiungimento di un obiettivo ma come un fallimento delle battaglie femminili”. Da qui la conclusione: “Ieri sera Giorgia Meloni non doveva esistere”.

La prima cittadina contesta anche la selezione degli episodi storici raccontati durante la trasmissione. “Dei funerali celebri ricordato solo quello di Berlinguer; non, per carità, anche quello di Almirante, che vide una presenza di folla incredibile”. Analoghe osservazioni vengono rivolte alla rappresentazione del primo Governo Berlusconi, descritto come un passaggio storico liquidato, secondo la sindaca, con “una fugace immagine, quasi un dettaglio ininfluente della storia d’Italia”.

Per Poli Bortone, quella che avrebbe dovuto essere “una festa di tutti, una festa di libertà, di partecipazione reale dei cittadini, di coesione e di democrazia compiuta” si sarebbe invece trasformata in “una Festa dell’Unità nazionale, nella quale l’aggettivo è stato ritenuto di troppo”. Sulla stessa linea l’intervento di Filomena D’Antini, che in una nota ufficiale ha definito il monologo di Cortellesi “un monologo di parte”. Pur riconoscendo che l’intervento abbia offerto “uno spunto di riflessione sul lungo percorso di emancipazione femminile nel nostro Paese”, la consigliera nazionale di Parità ha espresso “disappunto per una narrazione che è apparsa più orientata alla demagogia politica che alla valorizzazione complessiva dei traguardi raggiunti dalle donne italiane”.

D’Antini sostiene che una ricorrenza così importante avrebbe richiesto “un racconto inclusivo, capace di riconoscere il contributo di tutte le donne che, in epoche e contesti diversi, hanno contribuito alla crescita democratica, sociale ed economica dell’Italia, indipendentemente dalla loro appartenenza politica o culturale”. Nel documento viene inoltre evidenziata l’assenza di riferimenti ad altre vicende storiche considerate significative: “Sorprende che si sia scelto di ricordare esclusivamente alcune figure femminili legate alla Resistenza, senza alcun cenno ad altre pagine dolorose della nostra storia nazionale. Penso alle donne italiane vittime delle foibe, alle tante che subirono violenze, persecuzioni e sofferenze in quanto mogli, madri o familiari di appartenenti al fronte sconfitto della guerra civile italiana. Anche queste donne meritano memoria, rispetto e riconoscimento”.

Per la consigliera nazionale di Parità, “la Repubblica nasce dalla capacità di ricomporre le fratture della storia e di riconoscere la dignità di ogni cittadino”, motivo per cui le celebrazioni istituzionali dovrebbero essere “occasione di unità e non di letture parziali che rischiano di escludere parti significative della memoria collettiva nazionale”. D’Antini richiama inoltre il valore simbolico dell’attuale presenza di una donna alla guida del Governo. “Sarebbe stato opportuno riconoscere come il percorso di affermazione femminile abbia prodotto risultati concreti che appartengono a tutte le donne italiane. Tra questi vi è certamente il fatto che, per la prima volta nella storia della Repubblica, una donna ricopra la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri”. Un traguardo che, sottolinea, “può essere valutato politicamente in modi differenti, ma rappresenta oggettivamente un passaggio storico nel cammino della rappresentanza femminile”.

La conclusione della nota è un richiamo al pluralismo della memoria nazionale: “La storia delle donne italiane non può essere raccontata attraverso una sola sensibilità culturale o politica. È una storia plurale, fatta di sacrifici, conquiste, sofferenze e successi che appartengono a tutte. Ed è proprio questa pluralità che le istituzioni dovrebbero avere il dovere di rappresentare”.