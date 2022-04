Le previsioni meteo di oggi 7 luglio 2021

Puglia

Tempo stabile per tutta la giornata sulla regione con cieli che si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque. Nessuna variazione nelle ore serali con ampie schiarite.

Nazionale

Al mattino tempo instabile al Nord-Ovest con piogge e temporali, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora piogge al Nord-Ovest e sui settori alpini, asciutto sugli settori con cieli ancora sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione in serata con piogge sui medesimi settori. Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni.

Al pomeriggio qualche nube sul versante tirrenico ma sempre con tempo asciutto, sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni, qualche nube sulla Sardegna occidentale. Al pomeriggio ancora stabile ovunque ma con nuvolosità in aumento sulla Sardegna, sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Sardegna.

Temperature minime e massime in aumento.