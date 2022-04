Pdl “fuoco prescritto”. Casili: “Importante strumento per prevenire gli incendi che ogni anno distruggono ettari di bosco”

Approvata in IV Commissione Agricoltura la proposta di legge a prima firma del vicepresidente del Consiglio Cristian Casili “Norme per l’applicazione pianificata del fuoco prescritto”.

“Il fuoco prescritto – dichiara Casili – è uno strumento efficace per il controllo, ma soprattutto per la prevenzione degli incendi, una piaga che quotidianamente affligge la nostra regione. La tecnica del fuoco prescritto è già utilizzata con ottimi risultati negli Stati Uniti e in Australia, trovando forte applicazione anche in Spagna, Portogallo e Francia, in seguito a eventi disastrosi. In Italia, dopo la Campania siamo la seconda regione ad adottare questa norma. Un’arma in più contro gli incendi, che si dimostra più economica ed efficace rispetto agli interventi tradizionali, ed è inoltre rispettosa per gli ecosistemi nella gestione conservativa delle aree protette. Il fuoco prescritto permette di eliminare in modo preventivo alcune parti particolarmente infiammabili della vegetazione, in modo da ridurre l’intensità degli incendi, consentendo anche di prevenire nuovi roghi Ringrazio la commissione e l’assessore Pentassuglia che ha dichiarato di voler rendere subito operativa la legge dopo l’approvazione in aula”.

Il fuoco prescritto si attua con l’applicazione esperta, consapevole e autorizzata del fuoco su superfici pianificate, adottando precise prescrizioni e procedure operative, con l’obiettivo di prevenire gli incendi boschivi. Il fuoco prescritto attraverso il controllo programmato delle fiamme, sfrutta a proprio vantaggio il percorso del fuoco, una sorta di pirodiserbo che elimina la biomassa eccedente con costi inferiori rispetto alle tecniche di gestione attuali, consentendo di ridurre drasticamente i fattori di rischio causati dall’abbandono delle campagne e delle tecniche silvocolturali.

“Operando nelle stagioni in cui la fauna non nidifica – continua Casili – con temperature dell’aria basse e un’alta umidità del suolo, il fuoco procede con intensità e severità molto basse, liberando meno fumo e inquinanti, e non altera le caratteristiche del suolo. In questo modo si consuma solo una piccola frazione della vegetazione, quella più infiammabile, e si lascia integra la restante parte. Di conseguenza, in caso di incendio estivo, le squadre antincendio si troveranno a fronteggiare, nelle zone preventivamente trattate con fuoco prescritto, fronti di fiamma meno intensi che possono essere controllati con maggiore facilità e minori rischi”.