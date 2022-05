Piano Coste, apprezzamento di Puglia Popolare. Le precisazioni del Pd: “Non allargare la percentuale di spiaggia libera con servizi”

LECCE – Le nuove regole sulla gestione delle coste leccesi hanno acceso il dibattito, anche nella stessa maggioranza, dove non tutte le visioni sono uguali.

“Il Piano delle Coste rappresenta senza ombra di dubbio un opportunità per Lecce e le sue marine – spiega Luigi Mazzei, Coordinatore Provinciale Puglia Popolare e Gigi Valente, Consigliere Comunale – La politica deve gestire i processi di sviluppo del territorio offrendo possibilità di crescita imprenditoriale e qualità dei servizi. I nuovi bandi per concedere servizi turistici su aree libere, aggiuntivi a quelli esistenti, risponderà certamente a questo obiettivo. Lecce ha bisogno di far crescere l’offerta turistica legando sempre di più le sue marine alla Città.

Teniamo a puntualizzare come Puglia Popolare Lecce che abbiamo anche l’obiettivo di salvaguardare tutti i servizi esistenti, in particolare gli stabilimenti balneari, per garantire agli imprenditori che hanno investito negli anni di vedere garantito il loro futuro e dei loro dipendenti e dar loro anche l’opportunità di ulteriori investimenti atti a consentire una maggiore attrattiva delle nostre spiagge”.

LA POSIZIONE DEL PD

Link Sponsorizzato

Il Pd esprime apprezzamento sul piani delle coste, ma non è convinto dalla percentuale di spiaggia libera con servizi, che è pur sempre una concessione, L’intervento di questa mattina della presidente Paola Povero in apertura dei lavori della Commissione Urbanistica chiarisce la posizione del Pd: Permettetemi di sottolineare il ruolo della commissione ed il valore del confronto tra le forze politiche ed i gruppi consiliari. La discussione soprattutto su questioni che impattano fortemente sulla città e sui cittadini è non solo utile ma essenziale ed irrinunciabile, perché si tratta di assumere decisioni di lungo periodo. Ho apprezzato l’atteggiamento del governo, in particolare dell’assessora Miglietta, che ha mostrato molta attenzione alle diverse posizioni emerse in commissione.

La posizione del Pd, lo voglio sottolineare, esprime condivisione della proposta di piano delle coste oggi in discussione, ne condivide l’impostazione, la scelta di diversificare gli usi della costa e ritiene la sua approvazione dopo decenni di assenza di programmazione in passaggio da non rinviare.

Link Sponsorizzato

Abbiamo posto alla valutazione dei colleghi e della giunta in primis una riflessione che riguarda la necessità di assicurare pienamente il diritto all’accesso ed alla fruizione libera e gratuita delle fasce più deboli ed indifese della cittadinanza, soprattutto ora che la pandemia ha accentuato la povertà ed accresciuto le diseguaglianze, ed in questo quadro abbiamo chiesto se può essere ripensato il rapporto tra spiaggia libera e spiaggia in concessione.

Nessuno nel PD ha messo in discussione l’utilità delle spiagge libere con servizi, che possono senz’altro avere anche una funzione di calmiere dei prezzi dei servizi di balneazione, il punto che abbiamo sollevato è se dobbiamo portare al massimo consentito dalla legge la percentuale oppure se quella percentuale alla luce delle considerazioni che ho svolto prima può essere rivista”.