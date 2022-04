XVIII Seminario internazionale interdisciplinare di Psicologia, di Psicoterapia e Letteratura – NAPOLI

Si è concluso nella serata dell’11 luglio 2021, nella sede del CISAT (Centro Italiano Studi Arte-Terapia) cisat@centrostudiarteterapia.org;

di Via Bernardo Cavallino, 89 “la Cittadella” – Napoli, dopo un serrato ritmo di due giorni (10-11 luglio 2021) durante il quale si sono succeduti – “in presenza” e “a distanza” – oltre quaranta relatori italiani e stranieri, il XVIII Seminario internazionale interdisciplinare di Psicologia, di Psicoterapia e Letteratura.

Organizzato dal CISAT, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Napoli e con il Libero Istituto Universitario per Stranieri “Francesco De Sanctis” (LIUPS), il Seminario era rivolto elettivamente a psicoterapeuti, psicologi, psichiatri, pedagogisti, arte terapeuti, letterati, scrittori e artisti:

“… esso, infatti, a partire dalla dizione del titolo, intendeva affrontare trasversalmente, secondo uno spettro estremamente ampio ma mai generico, le questioni – tanto antiche quanto affascinanti e quanto mai in fieri – della creatività e dell’uso dell’arte – nelle sue varie forme: dalla poesia alla narrativa, dalla pittura alla scultura alla fotografia… alla musica – in psicoterapia, sia come vero e proprio ed autonomo strumento terapeutico, sia come prezioso ausilio ad altri metodi e tecniche di indagine e di cura; nonché i rapporti e le intersezioni – anch’essi assai antichi e consolidati – fra arte e psicologia”.

A conclusione dei lavori, il Seminario si è rivelato essere, secondo le aspettative degli stessi Organizzatori, “un’eccellente occasione di confronto e di scambio di opinioni e metodologie fra specialisti di diverse discipline ed artisti, avendo fatto il punto non soltanto sullo ‘stato delle cose’, ma anche sulle prospettive future delle ‘psicoterapie d’avanguardia’, a cominciare, naturalmente, dall’arteterapia e dalle scuole ad essa vicine”.

Vi ha partecipato con una relazione dal titolo “La creatività e le vie dell’arte come risorse per il futuro” la prof.ssa Marisa Grande di Lecce, fondatrice del Movimento “Synergetic-art”, rientrante nella categoria degli artisti, nella duplice veste di insegnante volta a sollecitare lo sviluppo della creatività durante la sua quarantennale attività didattica nelle Scuole Medie di Primo e di Secondo Grado.

In particolare, nella didattica, ha innovato su licenza ministeriale i Programmi del Disegno e Storia dell’Arte sia nell’Istituto Magistrale di Gallipoli e sia nel Liceo Scientifico “De Giorgi” di Lecce (dove ha svolto ventidue anni della sua carriera prima del pensionamento). In ambito psicologico, collaborando all’attività svolta nel Liceo dal “Laboratorio di Psicologia” del Centro Gestalt di Lecce, ha avviato attività extracurricolari per gli studenti, ai fini di favorire lo sviluppo armonico tra la razionalità, propria della scienza, e la creatività propria dell’ arte.

Inoltre, su incarichi ministeriali e dell’Associazione pedagogica ASPEI di Lecce, è stata saltuariamente impegnata anche nella formazione e nell’aggiornamento degli insegnanti di Disegno e Storia dell’Arte.

Nella propria attività artistica – la Synergetic art , è impegnata da cinquanta anni negli ambiti relativi alla pittura, alla scultura, all’arte applicata…alla poesia e alla saggistica.

Si riporta di seguito il riassunto dell’intervento proposto da Marisa Grande per il XVIII Seminario internazionale interdisciplinare CISAT di Psicologia, Psicoterapia e Letteratura:

“La creatività e le vie dell’arte come risorse per il futuro”

Marisa Grande

Movimento culturale Synergetic art

http://synergeticart.wordpress.com

“Il bene immateriale della creatività e una risorsa da valorizzare all’interno di percorsi di vita le cui sfide naturali e sociali richiedono continui e mirati adattamenti.

L’arte ci dimostra da migliaia di anni che la creatività supera ogni barriera comunicativa, geografica e culturale, destinandola, perciò, a essere una preziosa risorsa del presente e del futuro dell’umanità, mezzo per reinventare scenari di vita migliori rispetto a quelli attuali.

Quale strumento orientato a scopi terapeutici, la creatività, in quanto dinamico processo organizzativo delle facoltà cognitive ed emozionali dell’essere umano, rientra in molti studi del comportamento dei singoli e di gruppi di individui. Rappresenta un campo d’indagine anche in quei settori della scienza interessati a rilevare le dinamiche avviate dal cervello, dalla mente, dall’intelletto per accedere alla conoscenza di sé, dell’universo e dei sistemi complessi in esso contenuti. La creatività risulta essere elemento centrale, potenziale unificante per le neuroscienze e le psico-scienze.

Per questi motivi, la sollecitazione e l’educazione all’espressione creativa, attingendo agli esempi che hanno permesso l’espressione artistica nelle sue molteplici vie, può essere strumento efficace per condurre l’individuo o il gruppo d’individui a sentirsi “soggetto attivo”, agente consapevole nel difficile compito di apportare le condizioni necessarie a raggiungere stati di equilibrio all’interno di un universo di sistemi dinamici in evoluzione e in condizioni di equilibrio sempre instabile e precario.

L’essere umano, in quanto “sistema complesso pensante” trova nella razionalità, nell’intelligenza, nel pensiero divergente e nella creatività i mezzi per determinare “punti-evento” coerenti con le energie degli estesi campi vibrazionali e di coscienza universale, dei quali l’organismo vivente è privilegiata parte integrante e attivamente interagente.”