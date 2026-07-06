Astràgali Teatro porta “Per Demetra. La Festa delle Donne” nel Museo Diffuso di Cavallino

CAVALLINO (Lecce) – Astràgali Teatro propone la sua ultima produzione “Per Demetra. La Festa delle Donne”, scritta e diretta da Fabio Tolledi, martedì 7 luglio, alle 21, per la prima volta negli spazi all’aperto del Museo Diffuso di Cavallino. L’appuntamento fa parte della programmazione del Festival NAT- Nature Arts Technologies (Non indifferente è la natura), curato e ideato da Astràgali Teatro in collaborazione con l’International Theatre Institute Italia – UNESCO, un evento che si propone di riscoprire la bellezza e la particolarità del territorio salentino attraverso il teatro, nel pieno rispetto dell’ambiente e attivando azioni di ecosostenibilità nella realizzazione di pratiche culturali e performative.

Sul palco Sara Cossa, Matteo Mele, Roberta Quarta, Simonetta Rotundo e Onur Uysal, accompagnati dalle musiche originali di Mauro Tre.

“Per Demetra, la Festa delle Donne” si ispira alla commedia di Aristofane “Tesmoforiazuse”. Il racconto parte dalle donne che si stanno preparando a celebrare le Tesmoforie, la festa in onore di Demetra, la divinità che porta la legge e che presiede la natura e i raccolti, a cui a nessun uomo è consentito partecipare. Aristofane sbeffeggia Euripide, presentato come un personaggio goffo, terrorizzato dalla certezza che le donne, durante questa festa, lo condanneranno a morte poiché il grande tragediografo ha sempre parlato male di loro nelle sue opere. Euripide, quindi, si rivolge ad Agatone, altro grande autore di tragedie, chiedendogli di aiutarlo prendendo il suo posto vestendosi, come d’altronde usa già fare, da donna. Agatone si rifiuta di andare alle Tesmoforie, ma Mnesiloco, un parente di Euripide, si offre di aiutarlo, e il suo travestimento in abiti femminili genera una infinita serie di equivoci.

NAT- Nature Arts Technologies Festival è un progetto di Astràgali Teatro sostenuto dalla Regione Puglia (finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC Puglia 2021-2027 – Linea d’intervento 06.02 “Interventi di valorizzazione del ruolo della cultura nell’inclusione e innovazione sociale”) e dal FSNV del Ministero della Cultura (D.M. 23.12.2024, n. 463 Art. 13 c.2). La rassegna è organizzata con la collaborazione dell’International Theatre Institute Italia, del Museo Diffuso di Cavallino, della Riserva Naturale e Oasi WWF Le Cesine, del Comune di Cavallino e dei Missionari Comboniani di Cavallino.

Ingresso 5 euro.