Teatro al tramonto in luoghi segreti del Salento

Torna puntuale l’appuntamento settimanale con Ultimi Fuochi Festival, teatro e musica in luoghi segreti immersi nella natura e illuminati dalla luce del tramonto, “quel brillio disperato e finale / che arrugginisce la pianura / quando il sole ultimo si è sprofondato.”(J. L. Borges), che mette in contatto la creazione contemporanea con l’anima più ancestrale del Salento coinvolgendo gli spettatori in un rito di condivisione della bellezza.

Una straordinaria collaudata formula, un progetto di Ultimi Fuochi Teatro con il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia, con spettacoli teatrali ad alto tasso emozionale in luoghi segreti al tramonto, piccoli scrigni di bellezza naturale scelti attraverso cura e ricerca. Il programma ha il patrocinio l’Unione dei comuni di Andrano, Diso, Ortelle e partner quali Parco Costa Otranto Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, Premio Bianca d’Aponte.

La quarta edizione ha come musa una grande protagonista della storia dello spettacolo dal vivo: Eleonora Duse.

Appuntamento sabato 7 agosto 2021 alle ore 19 in un luogo segreto con I Libri di Oz.

Quest’anno i tramonti segreti di Ultimi Fuochi Festival ospiteranno la musica d’autore e d’autrice. Saranno con noi Massimo Donno e tre cantautrici provenienti da diverse parti d’Italia – Rebecca Fornelli, Chiara Blue e Lamine – accomunate dalla partecipazione nel 2019 al più prestigioso premio per la canzone d’autrice in Italia, il Premio Bianca d’Aponte. Fil rouge di tutti e quattro gli appuntamenti saranno proprio le canzoni di Bianca d’Aponte, talentuosa cantautrice scomparsa prematuramente. Io avrò il piacere di fare gli onori di casa.

Unica differenza, legata al post pandemia e alle prescrizioni e disposizioni in merito, l’assenza dei pullman per il trasporto al buio degli spettatori fino al luogo del debutto.

Come sempre, gli spettatori prenoteranno il biglietto e saranno portati in un luogo segreto, svelato dagli organizzatori solo all’ultimo momento.

APPUNTAMENTO di sabato 7 AGOSTO ORE 19 IN UN LUOGO SEGRETO

CHIARA LAGANI – FANNY&ALEXANDER

I LIBRI DI OZ

di e con Chiara Lagani

testi di Frank Baum tradotti da Chiara Lagani per I Millenni di Einaudi

illustrazioni Mara Cerri

paesaggio sonoro Mirto Baliani

cura del suono Vincenzo Scorza

animazioni video e regia Luigi De Angelis

produzione Elastica, E/Fanny & Alexander

Chiara Lagani ha messo in scena un ciclo di spettacoli tratti dai libri di Oz e ha tradotto e antologizzato, per i Millenni di Einaudi, i quattordici romanzi. In collaborazione con lei, Mara Cerri ha realizzato una serie di disegni a colori e in bianco e nero che accompagnano le storie di Dorothy e dei suoi soci.

Il recital porta lo spettatore a percorrere idealmente lo spirito del ciclo dei libri di Oz, passando da un romanzo all’altro come se fossero i capitoli di un’unica grande storia.

La libertà narrativa di Baum, la sua continua invenzione fantastica, gli esilaranti giochi linguistici, l’ambivalenza emotiva, fra comicità, paura e malinconia, attivano da sempre una misteriosa complicità con i lettori di ogni età che appartiene ai piaceri dell’intelligenza e alla sostanza della vera letteratura.

Chiara Lagani, attrice e drammaturga, nel 1992 fonda a Ravenna, con Luigi De Angelis, Fanny & Alexander. Nell’ambito di oltre venticinque anni di carriera, la compagnia ha ricevuto importanti riconoscimenti tra cui: Premio Giuseppe Bartolucci 1997, Premio Coppola Prati 1997, Premio speciale Ubu 2000, Premio di Produzione TTV 2002, Premio Lo Straniero 2002, Premio Speciale 36mo Festival BITEF di Belgrado 2002, Premio Speciale Ubu 2005. Nel 2017 Chiara Lagani si è aggiudicata il Premio Speciale dedicato all’Innovazione Drammaturgica assegnato nell’ambito del Premio Riccione.

CALENDARIO COMPLETO APPUNTAMENTI

14 agosto 2021 – ore 19

LUOGO SEGRETO

Musica – Chiara Blue

Teatro – ULTIMI FUOCHI TEATRO / L’ULTIMO VALZER DI ZELDA

21 agosto 2021 – ore 19

LUOGO SEGRETO

Musica – Lamine + Cristiana Verardo

Teatro – LICIA LANERA / THE BLACK’S TALES TOUR