Covid, 209 nuovi casi in Puglia: ancora la provincia di Lecce con più positivi (63). Un decesso. Altri 2 arrivi nella terapia intensiva del Dea: i pazienti sono 5

PUGLIA – La provincia di Lecce si conferma quella con più nuovi positivi, secondo i dati diffusi dal bollettino epidemiologico regionale di oggi, 2 settembre 2021: ne sono emersi 63 nelle ultime 24 ore. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva al DEA, ora sono 5. Da Pneumologia e dal Reparto Infettivi sono stati ricoverati in Rianimazione un ultrasettantenne vaccinato, ma con gravi problemi di salute, e cinquantenne non vaccinato. I due si aggiungono agli altri 3 che sono ricoverati da circa un mese nel reparto dove finiscono i malati di COVID che rischiano la vita. In Puglia i nuovi contagiati sono 209, emersi dopo aver effettuato 15.655 test.

NUOVI CASI PER PROVINCIA:

Provincia di Bari: 56 Provincia di Bat: 26 Provincia di Brindisi: 28 Provincia di Foggia: 37 Provincia di Lecce: 63 Provincia di Taranto: 14 Residenti fuori regione: 0 Provincia in definizione: -15

Sono 4.419 le persone attualmente positive in Puglia, 232 i ricoverati in area non critica, 24 in terapia intensiva.