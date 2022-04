Casarano, l’ex sindaco Gianni Stefano contro gli attacchi a De Nuzzo: “Fratelli d’ Italia è già ben rappresentato in giunta“

CASARANO – Il sindaco Ottavio De Nuzzo ha subito un’imboscata: è questa l’idea che si sono fatta i fedelissimi dell’attuale primo cittadino. “Volevano farlo fuori”-sussurrano i collaboratori. Da quando Gianni Stefano si dimise da sindaco per provare a entrare in Consiglio regionale (operazione fallita, nonostante i tanti voti presi), qualcuno in maggioranza ha cominciato a scalpitare. Gli attriti sono stati continui fino al minirimpasto delle ore scorse. Il sindaco Ottavio de Nuzzo, però, anche dopo la sostituzione continua a ricevere picconate, anche dal coordinatore provinciale di FdI, Saverio Congedo.

Ecco perché in campo è sceso l’ex sindaco Gianni Stefano:

“La recente nomina da parte del Sindaco di Casarano Ottavio De Nuzzo, del nuovo assessore Giulia De Lentinis, unitamente al nuovo vicesindaco Daniele Gatto è stata riportata dalla maggior parte degli organi di informazione come una ‘presunta estromissione’ di Fratelli D’Italia dalla giunta comunale.

Mi corre l’obbligo precisare che gran parte dei consiglieri comunali dell’attuale maggioranza nonché diversi assessori sono regolarmente tesserati al partito di Giorgia Meloni e sono attivamente impegnati in tale compagine politica sin dalle precedenti europee del 2019.

Devo ricordare inoltre che il sottoscritto è stato candidato alle scorse elezioni regionali in Fratelli D’Italia (40% risultato di lista, 34% preferenze personali a Casarano) candidatura condivisa ed appoggiata oltre che dal Sindaco De Nuzzo anche dagli attuali consiglieri di maggioranza ed assessori.

Pertanto, non risponde alla realtà che Fratelli d’Italia non sia attualmente rappresentata in giunta; al contrario l’attuale amministrazione può ritenersi sostanzialmente quasi un monocolore del partito di Giorgia Meloni.

Da oggi, dopo la chiusura della crisi amministrativa, sarà invece necessaria una adeguata riorganizzazione del partito a Casarano, riprendendone l’azione politica con il pieno coinvolgimento di tutti, e con la consapevolezza che per essere il primo partito italiano bisogna aprire il partito sempre di più, senza escludere chi vuol dare il suo contributo condividendo valori e programmi”