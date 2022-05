Conclusa la XXI edizione de “I Concerti del Chiostro”

LECCE – La XXI edizione de I Concerti del Chiostro è giunta al termine con l’ultimo evento, con protagonista la pianista Marcella Crudeli.

La rassegna di musica classica è stata finanziata dalla Regione Puglia, con il sostegno dei Comuni di Galatina e Soleto.

Diretti dal Maestro Luigi Fracasso, I Concerti del Chiostro, nell’edizione 2021, hanno visto una grande partecipazione di pubblico. Da Musica Nuda a Ilia Kim, da Danilo Rea al duo Sella – Canino, per passare dalla straordinaria serata di Dissonanza Perfetta ed arrivare all’ultimo capitolo con la pianista Marcella Crudeli.

Ogni tappa ha avuto il sold out, un dato inaspettato per tutti gli organizzatori, visto il periodo non facile che l’intero pianeta si trova a dover vivere.

L’intento di questa XXI edizione de I Concerti del Chiostro ha avuto una doppia direttrice: da una parte, si è cercato di dare un segno di piccola normalità, respirando musica in presenza e tornando a riempire le sale. Dall’altro lato, la parola d’ordine diffusa è stata: cultura. Tornare a praticare cultura, attraverso il linguaggio della musica per stimolare attivamente la partecipazione attiva.

Il Maestro Luigi Fracasso commenta positivamente l’edizione 2021 de I Concerti del Chiostro, appena conclusa: “Ammetto che inizialmente vi erano dei timori per la riuscita dell’intera manifestazione. Con il trascorrere dei giorni, ci siamo convinti che quest’anno potesse essere un’occasione di ripartenza. Lo abbiamo fatto attraverso la musica. Ringrazio tutti i collaboratori che hanno preso parte all’organizzazione della rassegna. Ringrazio le Istituzioni e tutti coloro che hanno apprezzato sinceramente l’iniziativa. Siamo già al lavoro per il prossimo anno”.