Raid armato nei supermercati del Salento: due colpi in mezz’ora tra Collepasso e Cutrofiano, arrestati 4 rapinatori

SALENTO – Una scia di terrore lampo che ha colpito due diversi comuni in poco più di trenta minuti, interrotta soltanto dal tempestivo intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Casarano hanno arrestato in flagranza di reato quattro persone, ritenute responsabili di due rapine a mano armata messe a segno nella tarda mattinata di oggi.

Il primo colpo è scattato intorno alle 12:10 a Collepasso, dove la banda ha preso di mira il supermercato Conad. Sotto la minaccia delle armi, i malviventi si sono fatti consegnare il denaro prima di dileguarsi rapidamente.

Non contenti del primo bottino, i rapinatori si sono spostati immediatamente nel vicino comune di Cutrofiano. Qui, appena mezz’ora dopo, hanno fatto irruzione con le stesse modalità all’interno del supermercato Alda Group, seminando nuovamente il panico tra dipendenti e clienti per mettere a segno il secondo colpo della giornata.

Per compiere i due assalti e muoversi rapidamente da un paese all’altro, il gruppo ha utilizzato un’auto risultata rubata la sera precedente a Casarano.

La fuga della banda è stata però interrotta dal coordinamento delle pattuglie sul territorio. I militari della Sezione Operativa di Casarano, già allertati dopo il primo colpo, sono riusciti a intercettare i fuggitivi e a bloccarli in flagranza di reato. I quattro presunti rapinatori sono stati arrestati e condotti in caserma per le formalità di rito, mentre la refurtiva e il veicolo sono stati recuperati.