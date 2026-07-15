“Esplorando” con Lido Pineta: tra i riflessi dei bacini, il volto più silenzioso del Salento

UGENTO (Lecce) – Ci sono luoghi che si scoprono lentamente. Nel Salento, oltre il mare più conosciuto, esiste un paesaggio fatto di acque tranquille, sentieri nascosti e vegetazione che cambia lentamente con il passare delle stagioni. È questo il cuore di Esplorando, il programma di escursioni guidate gratuite che da tredici anni accompagna residenti e viaggiatori alla scoperta del Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento. L’iniziativa, promossa e offerta, da Lido Pineta stabilimento balneare eco-friendly (www.lidopineta.it) e affidata alla conduzione delle guide ambientali Emanuela Rossi e Totò Inguscio di Avanguardie (avanguardie.net), nasce con l’obiettivo di far conoscere uno dei patrimoni naturalistici più preziosi del territorio attraverso un modo diverso di vivere il paesaggio: lento, rispettoso e consapevole. Negli anni è diventata un’occasione attesa da chi desidera entrare in relazione con la natura più autentica del Salento.

Le partenze sono fissate da Lido Pineta alle ore 17.30 fino al 31 luglio e alle ore 17.00 fino al 20 agosto. Tutte le escursioni sono gratuite con prenotazione obbligatoria al numero 347.9527701. Da oltre trent’anni Lido Pineta si prende cura di questo tratto di costa compreso tra Torre San Giovanni e Torre Mozza. La struttura, gestita dalla Società Cooperativa Impegno Popolare presieduta da Graziano Dell’Accantera, rappresenta oggi un punto di riferimento per un turismo attento all’ambiente e alla valorizzazione del territorio.

Giovedì 16 luglio, con partenza alle ore 17.30, l’itinerario attraversa i Bacini costieri, uno degli ambienti più ricchi di biodiversità dell’intero Parco. In questo luogo l’acqua conserva la memoria delle grandi opere di bonifica che hanno trasformato l’antica palude in un articolato sistema di sette bacini artificiali — Suddenna, Bianca, Ulmo, Rottacapozza Nord e Sud, Spunderati Nord e Sud — oggi rifugio ideale per numerose specie di uccelli acquatici, anfibi e altra fauna selvatica.

Il cammino si snoda tra canneti, specchi d’acqua e vegetazione spontanea, accompagnato dal richiamo delle folaghe, dalle rapide immersioni dei tuffetti e dal volo discreto delle gallinelle d’acqua. È un percorso che invita a osservare con calma, lasciando che siano i dettagli a raccontare il paesaggio. Ogni sosta permette di cogliere nuovi scorci e di comprendere il delicato equilibrio di un ecosistema che continua a sorprendere per la sua ricchezza. L’escursione rappresenta così un’opportunità per conoscere uno degli habitat più significativi del Salento e per riscoprire un ambiente che segue il ritmo naturale dell’acqua e della vita selvatica. Un appuntamento molto apprezzato anche dagli appassionati di birdwatching, che sarà riproposto il 13 agosto.

Il calendario di Esplorando proseguirà per tutta l’estate con percorsi differenti ogni settimana. Il 23 luglio e il 20 agosto sarà protagonista la Specchia del Corno, raggiunta lungo la dorsale delle Serre Salentine tra profumi di mirto, lentisco e rosmarino fino a uno dei punti panoramici più suggestivi della costa ionica. Il 30 luglio sarà invece la volta dell’itinerario Lungomare, cinque chilometri tra dune, pineta e spiaggia, mentre il 6 agosto il percorso dedicato ai Canali della Bonifica accompagnerà i partecipanti tra corsi d’acqua, fauna locale e testimonianze della storia del territorio.

Attraverso Esplorando, da tredici anni Lido Pineta invita residenti e turisti ad andare oltre la spiaggia, aprendo simbolicamente le porte del Parco e accompagnando i partecipanti alla scoperta dell’anima più autentica del Salento. Situato in località Fontanelle, nella marina di Ugento, Lido Pineta offre una proposta balneare completa con spiaggia di sabbia fine, pineta secolare attrezzata, aree relax immerse nel verde, parco giochi, campo da beach volley, ristorante à la carte e bar-caffetteria.

E quando il cammino termina, il racconto del territorio continua anche a tavola. A Gemini, a pochi chilometri dal mare, Farnari – Trattoria a Sentimento propone una cucina che valorizza la tradizione locale con ingredienti stagionali e ricette di famiglia, dai maritati al sugo con polpette di manzo al polpo alla pignata, in un ambiente accogliente e genuino.