Maxi blitz contro l’abusivismo sulle spiagge: sanzioni per oltre 22mila euro e sequestri a raffica

PORTO CESAREO (Lecce) – Guerra all’abusivismo commerciale e all’occupazione illecita del demanio marittimo sulle spiagge di Porto Cesareo. Nelle giornate del 14 e 15 luglio, i militari dell’Ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera hanno condotto una massiccia operazione di controllo per restituire alla pubblica fruizione ampi tratti di costa, contrastando il fenomeno dei venditori abusivi e delle attrezzature lasciate come “segna-posto”.

Il primo intervento è scattato il 14 luglio a seguito di numerose segnalazioni da parte di residenti e bagnanti. L’operazione congiunta, che ha visto operare in sinergia la Guardia Costiera e i carabinieri della stazione locale, ha portato alla scoperta di un vero e proprio bar mobile elettrico, completamente allestito per la somministrazione di bevande e alcolici, che operava sull’arenile senza alcuna autorizzazione. Al trasgressore sono stati elevati tre verbali per un totale di circa 6.400 euro di sanzione, oltre al sequestro amministrativo del veicolo e della merce (valore stimato in mille euro).

Sulla stessa spiaggia, i militari hanno sanzionato due persone che avevano montato abusivamente due grandi gazebo (rispettivamente di 3×3 e 4×4 metri), rimediando una multa da 400 euro complessivi.

L’attenzione si è poi spostata su tre carretti in ferro stracolmi di articoli da spiaggia e chincaglieria: circa 3.000 pezzi di merce per un valore commerciale di 10.000 euro. Poiché l’attività di vendita era completamente abusiva, i carretti e la merce sono stati sequestrati e affidati in custodia al sindaco di Porto Cesareo. Per i responsabili, in fase di identificazione, sono previsti tre verbali per un totale di 15.400 euro.

L’attività è proseguita senza sosta anche durante le ore notturne per liberare le spiagge libere dall’occupazione abusiva di attrezzature. Il blitz ha portato al sequestro di altri 5 carretti, una tenda, 11 ombrelloni, 4 lettini e 12 sdraio lasciati abusivamente sulla sabbia per “prenotare” il posto in prima fila. Sotto chiave sono finiti anche altri 2.000 articoli da spiaggia e gonfiabili, per un valore stimato in ulteriori 10.000 euro.

La Guardia Costiera ha ribadito che i controlli lungo tutto il litorale di competenza proseguiranno senza sosta per l’intera stagione balneare, a tutela della legalità, della libera fruizione delle spiagge e dei commercianti autorizzati.