Venerdì 17 luglio Villa Castelli si prepara a ballare con il “Party Salento Show Live”: un viaggio musicale tra i grandi successi di ieri e di oggi

Venerdì 17 luglio Piazza Municipio, a Villa Castelli, si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per ospitare il Party Salento Show Live, l’evento dedicato alla musica italiana e internazionale che prenderà il via alle ore 21.30 con ingresso gratuito. Lo spettacolo accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso oltre cinquant’anni di successi, proponendo una scaletta che spazia dai grandi classici degli anni Settanta fino alle hit contemporanee. Oltre due ore di musica, immagini e intrattenimento pensate per coinvolgere spettatori di tutte le età. A guidare la serata saranno Massimo Manca, Mauro Stiky e Street Angel, protagonisti del format insieme a cantanti, ballerini e performer che si alterneranno sul palco. L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta nazionale sulle frequenze di Radio Studio Più, arricchito da effetti scenici, giochi di luce e un imponente impianto Ledwall di ultima generazione. Ideato da un gruppo di deejay salentini, il progetto nasce con l’obiettivo di offrire uno spettacolo capace di coniugare musica, tecnologia e animazione. Dopo i consensi raccolti nelle edizioni svoltesi tra il 2016 e il 2019, il format punta a consolidare la propria presenza nelle principali piazze del Sud Italia, proponendo un allestimento scenografico caratterizzato da oltre 40 metri quadrati di schermi Led ad alta definizione e da un sistema audio-luci di livello professionale. La formula dello show unisce dj set, performance dal vivo, videoclip originali proiettati sui maxischermi e le esibizioni di artisti del territorio, dando vita a uno spettacolo coinvolgente che celebra la grande musica di ieri e di oggi. L’appuntamento è fissato per venerdì 17 luglio alle ore 21.30 in Piazza Municipio. L’ingresso è libero.