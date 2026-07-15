Cade in monopattino sulla Villa Convento-Lecce: non ce l’ha fatta il 24enne rimasto ferito sabato

LECCE – Si è spenta ieri nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce la speranza di salvare Gouda Adham Mohamed, il giovane di 24 anni di origini egiziane rimasto gravemente ferito sabato scorso in un drammatico incidente a bordo del suo monopattino. Il ragazzo, residente da qualche anno a Campi Salentina, è deceduto dopo tre giorni di ricovero in prognosi riservata a causa delle gravissime lesioni riportate.

Il dramma si era consumato nel pomeriggio di sabato, intorno alle 16:15, lungo la strada provinciale che collega la frazione di Villa Convento al capoluogo salentino. Il 24enne stava percorrendo la trafficata arteria stradale, presumibilmente diretto verso Lecce, quando, all’altezza del tratto in cui è installato l’autovelox, è caduto rovinosamente sull’asfalto per cause ancora in corso di accertamento.

Nonostante i tempestivi soccorsi e il ricovero d’urgenza nel nosocomio leccese, ogni tentativo dei medici di strapparlo alla morte si è purtroppo rivelato vano.